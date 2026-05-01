Apple encabeza a Wall Street con récords ante precio de petróleo

El mercado bursátil de Estados Unidos marcó más récords este viernes, después de que Apple se sumara al listado de empresas con ganancias más abultadas en el primer trimestre del presente año.

Apple encabezó el avance después de que el productor del iPhone reportara ganancias e ingresos más sólidos en el último trimestre.

En general, los precios de las acciones siguen la trayectoria de las ganancias corporativas, debido a que las empresas estadounidenses se vieron superiores ante las expectativas de analistas.

Esto sorprende debido a que se superan las cifras, a pesar del conflicto en Medio Oriente, así como los altos precios del petróleo.

Por otra parte, las acciones de Estee Lauder ascendieron 3,4%, mientras que Sandisk saltó un 8,3% después de que el fabricante de almacenamiento para computadoras superara ampliamente las expectativas.

La principal incertidumbre para la economía mundial es hacia dónde se dirigen los precios del petróleo debido a la guerra contra Irán. Los precios del crudo se dispararon esta semana por el temor de que el conflicto haga que el estrecho de Ormuz siga cerrado.

Pero esos movimientos se han revertido con rapidez a lo largo de la guerra, a medida que oscilan las esperanzas de que el estrecho sea reabierto.

Comentarios