Prefieren 49% de viajeros regios destinos de aventura

Los destinos de aventura se han convertido en la principal elección para el 49% de los viajeros regiomontanos.

Este dato forma parte de una encuesta aplicada a 1,380 asistentes durante la Expo VII Festival de Viajes y Aventuras, que se realizó este fin de semana en la entidad y en la que se les preguntó qué tipo de destino turístico prefieren.

Los viajes de placer ocuparon el segundo lugar con 24%, es decir, aquellos enfocados en descanso en hoteles o spas, mientras que los destinos de sol y playa concentraron el 15% de las respuestas.

De acuerdo con Maricela Gómez Seeman, directora del festival, estas preferencias reflejan una tendencia entre los turistas a buscar entornos naturales y actividades al aire libre dentro de su planeación de viajes.

Operadores turísticos asisten para presentar sus paquetes y servicios

La Expo VII Festival de Viajes y Aventuras reunió a expositores y operadores turísticos de estados como Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México y Nuevo León, quienes presentan paquetes y servicios dirigidos al mercado regiomontano.

En términos de gasto, Nuevo León destaca entre las entidades con mayor consumo turístico del país.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI indican que los hogares del estado destinan 70% más recursos que el promedio nacional a rubros como transporte, hospedaje y paquetes vacacionales.

