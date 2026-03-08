Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
prefieren_regios_destinos_aventura_207f990d4d
Finanzas

Prefieren 49% de viajeros regios destinos de aventura

Los viajes de placer ocuparon el segundo lugar con 24%, mientras que los destinos de playa y sol concentraron el 15% de las respuestas

  • 08
  • Marzo
    2026

Los destinos de aventura se han convertido en la principal elección para el 49% de los viajeros regiomontanos.

Este dato forma parte de una encuesta aplicada a 1,380 asistentes durante la Expo VII Festival de Viajes y Aventuras, que se realizó este fin de semana en la entidad y en la que se les preguntó qué tipo de destino turístico prefieren.

prefieren-regios-destinos-aventura.jpg

Los viajes de placer ocuparon el segundo lugar con 24%, es decir, aquellos enfocados en descanso en hoteles o spas, mientras que los destinos de sol y playa concentraron el 15% de las respuestas.

De acuerdo con Maricela Gómez Seeman, directora del festival, estas preferencias reflejan una tendencia entre los turistas a buscar entornos naturales y actividades al aire libre dentro de su planeación de viajes.

prefieren-regios-destinos-aventura.jpg

Operadores turísticos asisten para presentar sus paquetes y servicios

La Expo VII Festival de Viajes y Aventuras reunió a expositores y operadores turísticos de estados como Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México y Nuevo León, quienes presentan paquetes y servicios dirigidos al mercado regiomontano.

prefieren-regios-destinos-aventura.jpg

En términos de gasto, Nuevo León destaca entre las entidades con mayor consumo turístico del país. 

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI indican que los hogares del estado destinan 70% más recursos que el promedio nacional a rubros como transporte, hospedaje y paquetes vacacionales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

HDAK_Wpr_W0_AESIDD_fd23e8f101
Claudia Sheinbaum visitará Brasil tras conversar con Lula
IMG_1360_a6e50ffb6b
Refuerza Coahuila prevención de incendios forestales
IMG_3246_e9a806035b
Gestiona SNTE nuevo hospital en Ciudad Acuña
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×