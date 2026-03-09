Podcast
Prefieren regios viajes de aventura para sus vacaciones

Este dato forma parte de una encuesta aplicada a 1,380 asistentes durante la Expo VII Festival de Viajes y Aventuras, que se realizó en Nuevo León

Los destinos de aventura se han convertido en la principal elección para el 49% de los viajeros regiomontanos.

Este dato forma parte de una encuesta aplicada a 1,380 asistentes durante la Expo VII Festival de Viajes y Aventuras, que se realizó en Nuevo León y en la que se les preguntó qué tipo de destino turístico prefieren.

Los viajes de placer ocuparon el segundo lugar con 24%, es decir, aquellos enfocados en descanso en hoteles, mientras que los destinos de sol y playa concentraron el 15% de las respuestas.

De acuerdo con Maricela Gómez Seeman, directora del festival, estas preferencias reflejan una tendencia entre los turistas a buscar entornos naturales y actividades al aire libre.

La Expo VII Festival de Viajes y Aventuras reunió a expositores y operadores turísticos de estados como Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México y Nuevo León, quienes presentan paquetes y servicios dirigidos al mercado regiomontano.

En términos de gasto, Nuevo León destaca entre las entidades con mayor consumo turístico del país. Según la ENIGH del Inegi, los hogares de Nuevo León gastan 70% más que el promedio nacional en transporte, hospedaje y paquetes vacacionales.


