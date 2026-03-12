Prevén mayor bonanza ante subida en precio del petróleo

A pesar de que podría impactar en los niveles de recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el petróleo caro le dejará una buena bonanza al gobierno.

Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un petróleo más caro implica mayores ingresos: cada dólar adicional en el precio del petróleo genera cerca de $11,600 millones de pesos extra en ingresos petroleros.

Además, un análisis destacó que el precio del petróleo ya está muy por encima de lo previsto en el Paquete Económico 2026.

“El estimado era de $54.9 dólares el barril”, refirió el IMCO, por lo que hoy (según datos al cierre de ayer), ya ronda los $87.2 dólares por barril, superando por mucho esa cantidad.

El desglose especificó que, si el precio promedio del petróleo cierra el año en $90 dólares por barril (en 2022 cerró en $89.2 dólares), los ingresos petroleros adicionales alcanzarían un total de $406,000 millones de pesos.

No obstante, este beneficio podría revertirse si el gobierno federal reactiva estímulos al IEPS para contener la inflación en el precio de las gasolinas, como ocurrió en 2022 con la guerra en Ucrania.

“El beneficio se reduce si el gobierno activa estímulos al IEPS para contener el precio de las gasolinas”, señaló.

Paralelo a ello, expertos anticiparon que la crisis en Irán podría provocar una disminución en la recaudación del IEPS de gasolina por hasta $38,000 millones de pesos en las próximas seis semanas.

El conflicto bélico en Irán ha tenido efectos directos en los mercados internacionales, afectando tanto los precios del petróleo como la recaudación de impuestos en México.

Según el análisis de BBVA México, las finanzas públicas podrían ver un impacto negativo de hasta $38,000 millones de pesos debido a la caída en la recaudación del IEPS durante las próximas semanas, mientras el conflicto podría continuar escalando.

Como se recordará, en la jornada del pasado domingo, el precio del petróleo experimentó un aumento significativo, alcanzando los $119 dólares por barril.

Sin embargo, esta subida fue seguida por una caída de más del 13%, hasta los $103.23 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que el conflicto podría resolverse pronto.

En su reporte, el IMCO refirió que el 28 de febrero inició el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y al 8 de marzo, el precio del petróleo WTI subió 60% y el Brent 49%, ambos por encima de $100 dólares por barril. Con ello, los precios alcanzaron su nivel más alto desde enero de 2025.

Transportistas de carga e industria de NL

El presidente nacional de la Cámara de Autotransporte de Carga (Canacar), aseguró que como gremio mantendrán el acercamiento con el gobierno para ver cómo ‘amortiguar’ el golpe que enfrentan por el alza en el precio del diésel derivado del aumento en el barril del petróleo.

Este combustible representa el 90% de lo que utilizan en su operación.

“Sabemos que el impacto sí pega en tema de diésel al sector de autotransporte de carga, por eso estamos muy cercanos viendo cómo cuidar también ese colchón que tenemos en tema de IEPS, para cuidar que se amortigüe”, indicó.

Recalcó que el tema de los subsidios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es lo que ha amortiguado los picos que hemos visto en años anteriores.

“Recordemos que cuando inició la guerra de Ucrania con Rusia, también este fue uno de los beneficios que se tuvo para amortiguar ese impacto. Sabemos que, en la movilización de mercancías, el impacto se permea principalmente en el tema de combustibles y por ello estamos aquí para ver que no nos afecte en tema económico al traslado de mercancías”, comentó en entrevista.

Por su parte, la Caintra, Nuevo León, dijo que, aunque aún no se miden los impactos directos del alza del petróleo a raíz de la guerra en Irán, la industria está consciente de que este tipo de tensiones geopolíticas suelen generar volatilidad en los mercados energéticos y financieros, lo que inevitablemente introduce factores adicionales de incertidumbre en el entorno económico global.

“Nuevo León es un estado altamente exportador y profundamente integrado a las cadenas globales de valor. Por ello, más que un impacto inmediato, el principal riesgo radica en la incertidumbre que estos escenarios pueden generar, así como en posibles presiones indirectas sobre costos, logística y suministro en distintos sectores de la industria, aseguró a El Horizonte.

