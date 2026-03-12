Inicia EUA investigaciones contra México y otras economías

El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de investigaciones comerciales contra 16 economías, entre ellas México.

En un comunicado,Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, informó que el objetivo es determinar si sus políticas industriales y niveles de producción manufacturera generan un “exceso estructural de capacidad” que afecte a la industria estadounidense.

La medida está sustentada en la Sección 301 (b) de la Ley de Comercio de EUA de 1974, un mecanismo legal que permite a Washington investigar y eventualmente responder a prácticas extranjeras que considere injustificables, discriminatorias o restrictivas para el comercio de ese país.

En total, además de México, las economías sujetas a estas investigaciones son China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladés, Japón e India.

En el mensaje, Greer indicó que los esfuerzos de reindustrialización de la actual administración siguen enfrentándose a importantes desafíos debido al exceso estructural de capacidad y producción de las economías extranjeras en los sectores manufactureros.

“En numerosos sectores, muchos socios comerciales de EU producen más bienes de los que pueden consumir internamente. Esta sobreproducción desplaza la producción nacional estadounidense existente o impide la inversión y la expansión de la nuestra producción manufacturera que, de otro modo, se habrían puesto en marcha”, apuntó.

Advirtió que la investigación sobre prácticas comerciales desleales bajo la Sección 301 podría derivar en la imposición de nuevos aranceles.

Esta medida de la administración del presidente Donald Trump se da después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara muchos de los gravámenes impuestos anteriormente.

“Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estarnos exportando sus problemas de exceso de capacidad y producción.

Las investigaciones de hoy subrayan el compromiso del presidente Trump de relocalizar las cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses en nuestros sectores manufactureros”, mencionó Greer.

El plazo para presentar comentarios sobre las investigaciones se abrirá el 17 de marzo de 2026.

Comentarios