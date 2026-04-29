Anuncia Sheinbaum acuerdo para usar acero nacional en obras

El gobierno federal y la iniciativa privada sellaron un acuerdo para que el acero utilizado en obras públicas provenga exclusivamente de producción nacional, una medida que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “histórica” y estratégica para el desarrollo del país.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta iniciativa forma parte del Plan México, una estrategia orientada a fortalecer sectores clave como infraestructura, energía y vivienda mediante el impulso a la producción interna.

El acuerdo establece que las adquisiciones del gobierno serán una palanca para reactivar la industria siderúrgica. Para ello, dependencias como Economía, Hacienda e Infraestructura, así como empresas del Estado, deberán garantizar que el acero utilizado en proyectos públicos sea de origen nacional.

La vigilancia del cumplimiento recaerá en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Tres ejes estratégicos del pacto

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que el acuerdo se articula en tres pilares fundamentales:

Compras públicas

Política industrial

Financiamiento

“Hemos establecido un acuerdo de colaboración entre el sector público y la industria del acero y de la construcción con el objeto de desarrollar los mecanismos que garanticen el fortalecimiento del empleo, el crecimiento económico y la industrialización de nuestro país”, afirmó.

Añadió que las contrataciones públicas se coordinarán para asegurar abasto, calidad y precios justos:

“Buscamos garantizar abasto, calidad, precios justos y, por lo tanto, el fomento de la industria”.

Compromisos del sector privado

Como parte del pacto, la industria siderúrgica y de la construcción asumió compromisos clave:

Garantizar calidad en los productos

Asegurar abasto oportuno

Ofrecer precios competitivos

Incrementar el uso de acero nacional

“Donde el gobierno compra, el pueblo gana”, subrayó Buenrostro al destacar el impacto social del acuerdo.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enfatizó la relevancia estratégica del sector siderúrgico para la autonomía productiva del país.

“Es una industria extraordinariamente importante para la autonomía, incluso para la seguridad de nuestra cadena productiva”, señaló.

El funcionario explicó que el objetivo es reducir la dependencia del exterior:

“Tenemos que hacer el esfuerzo de primero ver lo que hacemos aquí en nuestro país”.

Financiamiento y coordinación institucional

El acuerdo también contempla esquemas de financiamiento para proyectos de infraestructura, con apoyo de la banca de desarrollo, así como asociaciones público-privadas que fortalezcan la inversión en el sector.

Además, se prevé la instalación de mesas de diálogo entre las industrias del acero y la construcción para garantizar coordinación, competitividad y crecimiento sostenido.

El gobierno federal destacó que esta estrategia busca no solo fortalecer la industria siderúrgica, sino también generar miles de empleos directos e indirectos, incrementar el valor agregado nacional y consolidar a México como un país con mayor capacidad productiva.

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