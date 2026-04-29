Patti Smith gana el Princesa de Asturias de las Artes 2026

La cantante, poeta y escritora estadounidense Patti Smith fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, en reconocimiento a una trayectoria de medio siglo marcada por su poderosa fusión entre rock, literatura, activismo y contracultura.

El jurado distinguió a la artista de 79 años por su “impetuosa creatividad”, su “estilo vigoroso” y su capacidad para conectar la poesía simbolista con el espíritu rebelde del punk, consolidándola como una de las figuras culturales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y del presente.

Considerada la “madrina del punk”, Smith sucede en este prestigioso reconocimiento a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, ganadora en 2025, y se suma a una lista donde también figura Bob Dylan, amigo cercano de la artista y ganador del mismo galardón en 2007.

Más que música: una voz literaria y poética

Aunque su impacto en la música popular ha sido determinante, el fallo del jurado puso especial énfasis en una faceta menos visibilizada pero central en su legado: la escritura.

Autora de una veintena de libros, entre memorias, poesía y narrativa, Patti Smith fue reconocida por construir una obra literaria comprometida con la esperanza frente a la injusticia, con una mirada profundamente poética sobre la vida.

Entre sus títulos más celebrados destacan Éramos unos niños (Just Kids), donde retrata su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, así como M Train, El año del Mono y su más reciente obra autobiográfica Pan de Ángeles.

Nacida como Patricia Lee Smith en 1946, su historia comenzó lejos de los escenarios: trabajó en una fábrica de juguetes antes de mudarse a Nueva York en 1967, donde inició una carrera artística que transformó la escena cultural estadounidense.

Su álbum debut, Horses (1975), redefinió el rock al mezclar poesía oral con una energía punk sin precedentes, convirtiéndose en una obra fundamental de la música contemporánea.

Canciones como Because the Night, escrita junto a Bruce Springsteen, y People Have the Power reforzaron su papel como referente artístico y político.

Arte, activismo y transgresión

La influencia de Smith ha trascendido la música para abarcar fotografía, performance, pintura y videoinstalación, además de un firme compromiso con causas sociales, derechos civiles y libertad creativa.

Inspirada por autores como Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Federico García Lorca y Roberto Bolaño, su obra ha tejido puentes entre la literatura clásica, el rock y la crítica social.

A sus 79 años, Patti Smith continúa ofreciendo conciertos, recitales poéticos y colaboraciones artísticas internacionales, manteniéndose como una voz vigente para nuevas generaciones.

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