¿Quiénes son los más ricos del mundo en 2025, según Forbes?

El capital privado global atraviesa su mejor momento. Forbes 2025 reporta un récord de 3,028 multimillonarios, superando por primera vez la barrera de los tres mil.

En conjunto, acumulan una riqueza de $16,1 billones de dólares, cifra que solo superan las economías de Estados Unidos y China.

El ranking de los más ricos refleja un año de gran concentración de riqueza: 15 personas superan los $100.000 millones de dólares, mientras que tres rompieron la barrera de los $200.000 millones de dólares.

