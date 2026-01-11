Podcast
Nuevo León

Arde camioneta frente a 'La Diana Cazadora' de San Pedro

El incidente requirió un amplio perímetro de seguridad para que las corporaciones de auxilio trabajaran, debido a que se transportaba un tanque de gas

  • 11
  • Enero
    2026

Una camioneta se incendió en plena circulación a la altura del monumento de la “Diana Cazadora”, en San Pedro.

La unidad, una Honda Pilot blanca, provenía desde Monterrey y comenzó a prenderse a pocos metros de la avenida Ricardo Margain.

De acuerdo con el conductor, al observar que salía humo del motor, detuvo la marcha y bajó del vehículo.

Segundos después se originó el fuego, expandiéndose rápidamente por toda la camioneta.

Arde-camioneta-La-Diana-San-Pedro.jpg

La parte frontal quedó consumida en su totalidad.

El incidente requirió un amplio perímetro de seguridad para que las corporaciones de auxilio trabajaran, pues en la cajuela se transportaba un tanque de gas.

Elementos de Bomberos de Nuevo León, así como Protección Civil del Estado y municipal, lograron liquidar el siniestro antes de que explotara el contenedor.

El conductor, un hombre de 60 años de edad, salió ileso.

Comentarios

