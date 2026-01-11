Amplían Santa Bus con 30 nuevas unidades gratuitas

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, anunció la activación de más unidades del Santa Bus con el objetivo de ampliar la frecuencia y cobertura del servicio de transporte gratuito en el municipio.

Con la incorporación de 30 nuevas unidades tipo van, que iniciarán operaciones el próximo lunes 19 de enero, el Gobierno Municipal busca fortalecer la movilidad de estudiantes y de la población en general.

Apoyo a estudiantes y familias

El edil destacó que el programa está enfocado en apoyar la economía familiar y garantizar traslados seguros y eficientes.

“Ampliamos el servicio gratuito y la cobertura para estudiantes, adultos mayores y jefas de familia con las nuevas unidades del Santa Bus. En Santa Catarina continuamos impulsando políticas públicas para apoyar la economía familiar”, señaló Nava Rivera.

Mayor frecuencia y cobertura

Las nuevas unidades tipo van permitirán brindar un servicio de mayor frecuencia y una cobertura más amplia en distintos sectores del municipio, lo que reducirá los tiempos de espera y mejorará la conectividad entre colonias.

Este esquema beneficiará principalmente a quienes utilizan el transporte para acudir a la escuela, el trabajo y otras actividades diarias.

Rutas hacia universidades y preparatorias

El Santa Bus facilitará el traslado seguro, cómodo y libre de acoso para estudiantes que se dirigen a los campus de Ciudad Universitaria, Medicina y Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Además, brindará servicio a las preparatorias 23 y 2, así como a la Preparatoria Politécnica UDEM, la Universidad Tecnológica, la UVNE y el Conalep.

Horarios de operación

El servicio operará inicialmente en los principales horarios de demanda: de 6:00 a 9:00 de la mañana, de 12:00 a 2:00 de la tarde y de 5:00 a 9:00 de la noche.

Nava Rivera explicó que esta etapa es inicial y que de manera gradual se avanzará hacia un servicio continuo de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, sin interrupciones.

El alcalde adelantó que el Santa Bus también operará los sábados, domingos y días festivos, consolidándose como una alternativa permanente de movilidad para la población de Santa Catarina.

