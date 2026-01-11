Podcast
Nuevo León

Implementan Operativo Invernal en el Mercado Juárez

La Secretaría de Igualdad e Inclusión realizó un Operativo Invernal en el Mercado Juárez para apoyar a personas vulnerables ante las bajas temperaturas

  11
  Enero
    2026

La titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, encabezó un Operativo Invernal en el Mercado Juárez, ubicado en el Centro de Monterrey, para brindar atención oportuna a quienes enfrentan mayores riesgos ante las bajas temperaturas.

Esto como parte de las acciones para proteger a la población más vulnerable durante la temporada invernal.

Apoyo directo a personas vulnerables

Durante el operativo, personal de la Secretaría realizó la entrega de chocolate caliente, cobijas y colchonetas, priorizando a personas en situación de calle y a quienes se encuentran en contexto de desplazamiento migratorio.

Operativo invernal 2.jpeg

Estos grupos enfrentan mayores dificultades para resguardarse del frío, por lo que la atención inmediata busca reducir riesgos a su salud e integridad física.

Más de 4 mil personas atendidas en 2025

Las atenciones otorgadas en este Operativo Invernal se suman a las acciones realizadas a lo largo de 2025 por la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

En ese periodo, se ha brindado atención a más de 4 mil 190 personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Operativo invernal 3.jpeg

Superan 33 mil atenciones acumuladas

Con estas acciones, la dependencia estatal superó las 33 mil atenciones acumuladas derivadas de los distintos operativos implementados durante la actual temporada invernal.

Estos resultados reflejan el alcance de las estrategias preventivas desplegadas en distintos puntos del estado.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión destacó que estas acciones forman parte de una política de atención cercana y sensible, impulsada por Martha Herrera, enfocada en proteger a las personas que, por su contexto social o de movilidad, se encuentran en mayor condición de riesgo.


