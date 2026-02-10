Recauda Gobierno Federal $649 mil millones en enero de 2026

Los ingresos del Gobierno Federal comenzaron el 2026 con cifras al alza.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en enero se captaron $649 mil 82 millones de pesos, un aumento real de 8.6% frente al mismo mes del año pasado.

El monto también superó con holgura lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para ese periodo, al ubicarse más del doble de lo programado, según el reporte oficial del organismo fiscal.

ISR lidera el crecimiento tributario

La recaudación de impuestos fue uno de los principales factores detrás del incremento. En total, los ingresos tributarios ascendieron a $595 mil 758 millones de pesos, cifra que representó un crecimiento real de 11% respecto a enero de 2025.

El impuesto sobre la renta (ISR) aportó $326 mil 991 millones de pesos, es decir, $49 mil millones más que un año antes, con un avance real de 13.5%, convirtiéndose en la principal fuente de recursos.

IVA e IEPS también muestran avances

Por su parte, el impuesto al valor agregado (IVA) generó $152 mil 873 millones de pesos, con un aumento nominal de más de $7 mil 500 millones de pesos y un crecimiento real de 1.4%.

El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) fue otro de los rubros que mostró mayor dinamismo al sumar $88 mil 864 millones de pesos, $16 mil 747 millones más que en enero de 2025, lo que representó un incremento real de 18.8%.

SAT destaca fortalecimiento fiscal

Tras dar a conocer las cifras, el SAT señaló que estos resultados reflejan los esfuerzos por fortalecer la recaudación y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como una mayor cercanía con los contribuyentes.

La autoridad fiscal subrayó que el desempeño de enero permitirá apuntalar los ingresos públicos y contribuir al financiamiento de programas y proyectos prioritarios para el desarrollo económico del país.

