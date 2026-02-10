Generará San Valentín derrama de $36,200 millones en comercios

Cupido dejará a comercios una derrama de $36,200 millones de pesos por San Valentín.

Este 14 de febrero, la celebración del Día del Amor y la Amistad se traducirá en un impulso significativo para la economía nacional, con una derrama estimada en $36,200 millones de pesos, un incremento de 11.4% con respecto al año anterior, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El mayor gasto proyectado está relacionado con el alza en precios, el incremento salarial y una mayor disposición de los consumidores a invertir no solo en regalos tradicionales, sino también en experiencias personalizadas como desayunos, comidas y cenas, así como espectáculos y viajes.

En ese sentido, el organismo empresarial detalló que el desembolso promedio por persona en México podría ubicarse en alrededor de $1,100 pesos, con un rango estimado entre $550 pesos y $1,650 pesos, lo que refleja una intención de consumo más robusta comparada con años previos.

Este dinamismo favorece particularmente a sectores como flores, chocolates, perfumería, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

Además, la derrama esperada impactará a aproximadamente 4.8 millones de unidades económicas de los sectores de comercio, servicios y turismo en todo el país, consolidando a esta fecha como un motor relevante para la actividad comercial tras la cuesta de enero.

La Concanaco llamó a que este impulso económico se traduzca en bienestar familiar y comunitario, recomendando que el consumo sea planeado e informado, privilegiando compras con sentido y el apoyo a los negocios locales, sin caer en endeudamiento o decisiones impulsivas que afecten las finanzas personales.

