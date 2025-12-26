Podcast
Finanzas

Nuevos aranceles de México a Asia podrían “hacer eco” en la IED

Países asiáticos “le pensarían” para hacer inversión en el país, ante los nuevos aranceles a países con los que no existe un acuerdo comercial

  • 26
  • Diciembre
    2025

Los aranceles que impondrá México a partir de 2026 a países con los que no tiene tratado, la mayoría de ellos asiáticos, podrían generar un eco o impacto en la atracción de inversión extranjera directa (IED) de dichas económicas.

Y es que, algunas de ellas, como Corea del Sur, destacan entre algunas de las que más han invertido en el país.

Por ejemplo, de enero a septiembre, a destinado $871.5 millones de dólares, principalmente enfocado a la industria manufactureras, con $829.7 millones de dólares del total.

Ese país también le ha apostado a los servicios inmobiliarios, de alquileres y bienes inmuebles, con $28 millones de dólares y los servicios financieros y de seguros con $6.5 millones de dólares.

En este contexto también destaca China, que en los primeros nueve meses del año ha invertido $305.6 millones de dólares en rubros como servicios financieros y de seguros y al comercio al por mayor, principalmente. 

En el caso de Taiwán, en 2025 la IED ascendió a $1.3 millones de dólares, donde los servicios profesionales, científicos y técnicos recibieron la mayor cantidad de ese capital.



Se observa además que hay algunos países que incrementaron sus inversiones en México y uno es el caso de los Emiratos Árabes Unidos que pasaron de invertir $9.9 millones de dólares en 2024 a $27.8 millones de dólares durante enero a septiembre de 2025.

La mayor parte de estos recursos se canalizó a servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con $17.1 millones de dólares.

Tailandia también mostró un repunte, al pasar de $6 millones de dólares en 2024 a $21.3 millones de dólares en 2025. Sus inversiones se concentraron en las industrias manufactureras y el sector minero.

India siguió la misma tendencia, ya que en 2024 invirtió $12.7 millones de dólares y para 2025 elevó su IED a $17.2 millones de dólares.

Cabe mencionar que en días recientes, el Congreso de la Unión aprobó nuevos aranceles en contra de 11 países con los que México no mantiene tratados comerciales.

Algunas voces consideran que las medidas podrían afectar importaciones provenientes de Asia y generar tensiones en la relación con estos países y otros consideran que México probablemente enfrentará un reacomodo en los flujos de inversión extranjera directa.


