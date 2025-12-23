Reporta Hacienda récord de recaudación: $5.9 billones en 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la recaudación del Gobierno federal alcanzó un nuevo máximo histórico en 2025, al sumar $5 billones 900 mil 853 millones de pesos entre enero y el 17 de diciembre, lo que representa un crecimiento real de 3.9 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

A través de una publicación en la red social X, el Gobierno de México, con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), destacó que este desempeño refleja una tendencia sostenida al alza en los ingresos públicos desde 2019 y subrayó que los recursos se destinan al desarrollo y al bienestar social del país.

Ingresos con tendencia ascendente desde 2019

De acuerdo con el gráfico difundido por Hacienda, los ingresos federales han mostrado un crecimiento continuo en los últimos años.

En 2019, la recaudación se ubicó en $3.88 billones de pesos, mientras que para 2023 ascendió a $4.9 billones y en 2024 alcanzó $5.47 billones, con el mismo corte de diciembre.

El monto reportado en 2025 supera todos los registros previos, consolidando el año como el de mayor captación fiscal en la historia reciente del país.

ISR e IVA impulsan la recaudación

El SAT detalló que, de enero a noviembre de 2025, los ingresos tributarios sumaron 4.9 billones de pesos, con un avance real de 4.6 por ciento respecto a 2024.

Por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) se obtuvieron $2.65 billones de pesos, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó $1.37 billones de pesos.

En tanto, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) generó ingresos por $617 mil 787 millones de pesos, todos con variaciones positivas frente al año anterior.

Hacienda destaca uso transparente de los recursos

En su mensaje, la SHCP reiteró que la contribución fiscal de los contribuyentes se canaliza de forma “clara y transparente” a programas sociales, infraestructura y acciones orientadas al desarrollo económico del país.

