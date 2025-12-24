Podcast
Finanzas

Las exportaciones mexicanas aminoran su ritmo, crecen 7.9% anual

Las exportaciones crecieron 7.9% anual en noviembre, impulsadas por las no petroleras, aunque el ritmo se desaceleró frente al máximo registrado en octubre

Tras su récord registrado en octubre, las exportaciones en México bajaron el ritmo de crecimiento en noviembre de 2025, de acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones totalizaron $56,411.9 millones de dólares en el penúltimo mes del año, representando un avance anual de 7.9 por ciento, luego de haber registrado un monto por $66,132.6 millones de dólares en octubre, que representó un alza de 14.2 por ciento anual.

El desempeño de las ventas al exterior fue apoyado, principalmente, por el crecimiento de las exportaciones no petroleras (10.5 por ciento), destacando las extractivas (51.6 por ciento) y las manufactureras (10.9 por ciento), dentro de las cuales, si bien hubo una contracción del rubro automotriz (2.1 por ciento), esta se compensa por el aumento en el resto de las manufacturas (17.7 por ciento), las cuales representan cerca del 72 por ciento de las exportaciones totales.

En contraste, las exportaciones petroleras se desplomaron 40.4 por ciento, resultado tanto de menores precios internacionales, como de un decremento en volúmenes exportados en su comparativo anual.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 8.5 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 20.9 por ciento.

Las importaciones sumaron $55,749.1 millones de dólares, 5.2 por ciento más con respecto a noviembre de 2024. Lo anterior, luego del récord que alcanzaron en el mes previo de $65,526 millones de dólares, con un avance anual de 12.8 por ciento.


