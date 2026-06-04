Se dispara oferta de empleos hasta 114% por Mundial

La celebración de la Copa del Mundo 2026 está detonando la oferta de empleo en México.

En algunos sectores, las vacantes se han disparado en más de 100%, beneficiando el mercado laboral y contrataciones, principalmente en entidades que serán sede de este evento, entre ellas, Nuevo León.

En particular, la demanda se acelera en sectores vinculados al turismo, infraestructura, logística y entretenimiento, revelan datos de la plataforma OCC Mundial.

La bolsa de trabajo en línea informó que, durante marzo y abril de este año, comparado con el mismo periodo de 2025, las categorías con mayor crecimiento fueron obras, con un alza de 114%; otros oficios con un repunte de 96%; turismo, con un incremento de 53%; entretenimiento con 41%; y hoteles con 33 por ciento.

También destacaron áreas como ingeniería en desarrollo sustentable con un incremento de 43%, gestión de flotas con 24%, ingeniería con un alza de 16%, logística con un aumento de 8% y mantenimiento general con 5 por ciento.

Además, la OCC señaló que en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León las empresas buscan talento principalmente en hostelería, transporte, logística, entretenimiento, seguridad privada y comercio.

El fenómeno, sin embargo, trasciende las ciudades sede, ya que en estados como Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Nayarit y Sinaloa también se perfilan como beneficiarios indirectos gracias al turismo asociado al torneo, mientras que Baja California enfrentará una creciente demanda relacionada con logística internacional y servicios para visitantes provenientes de Estados Unidos.

“Estos resultados reflejan cómo la preparación y operación de un evento global de esta magnitud genera una demanda transversal de talento, desde personal operativo y técnico hasta perfiles especializados en atención al visitante, logística, hospitalidad e infraestructura”, señaló Karla Villanueva, gerente de Inteligencia de Negocio y Mercado Laboral de OCC.

Por otro lado, la plataforma destacó que México cuenta con una amplia base de talento para responder a la demanda generada por la justa mundialista, con 2.3 millones de candidatos en servicios de soporte, más de un millón en retail y comercio, y más de 550,000 en transporte y logística.

A eso se suman más de 450,000 candidatos vinculados a entretenimiento y eventos, más de 412,000 candidatos en alimentos y bebidas, más de 260,000 en seguridad privada y más de 190,000 en hotelería.

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