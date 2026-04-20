Sheinbaum afirma que avanzan 'positivamente' en temas comerciales

Luego de sostener una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que siguen avanzando de manera positiva frente a las negociaciones.

A través de redes sociales, la mandataria federal informó que recibió a la delegación estadounidense que arribó al Palacio Nacional para continuar las conversaciones sobre la revisión del T-MEC.

Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente. pic.twitter.com/cpRVeiyBsB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Visita de Jamieson Greer es buena señal para México: Ebrard

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salieron de Palacio Nacional para continuar con los diálogos correspondientes a los temas claves de la agenda económica.

Tras concluir la reunión en Palacio Nacional con la presidenta @Claudiashein, el secretario @m_ebrard y el embajador Greer (@USTradeRep) continuarán los diálogos para dar seguimiento a temas clave de la agenda económica y comercial entre México y Estados Unidos. pic.twitter.com/Fzsv3n6cJk — Economía México (@SE_mx) April 20, 2026

Previamente, el representante estadounidense mencionó que encontró "constructivas" sus reuniones con la administración mexicana.

"I'm very happy to be here in Mexico today. We've been working very constructively with Secretary Ebrard and his team. I'm very honored to be able to be with President Sheinbaum right now and hope to make progress." "Estoy muy contento de estar hoy aquí en México. Hemos estado trabajando de manera muy constructiva con el secretario Ebrard y su equipo. Es un gran honor poder estar con la presidenta Sheinbaum en este momento y espero que logremos avances."

Mientras que el secretario de Economía mencionó que dicho encuentro es una buena señal para México.

"Estamos felices de recibirlo. Va a tener una conversación con la Presidenta. Esto para México es muy buena señal. Vamos a estar trabajando en las conversaciones sobre el Tratado, como dijo el Embajador. Gracias."

Imágenes difundidas por la dependencia federal muestran cómo ambos funcionarios abordaron un vehículo para trasladarse a la siguiente sede y continuar con las actividades designadas previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Comentarios