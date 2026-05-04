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Finanzas

Sheinbaum anuncia estímulos en inversión y simplifica trámites

En vísperas de la revisión del T-MEC, el gobierno federal presentó los ejes principales del Plan México, orientado a impulsar el crecimiento económico

  • 04
  • Mayo
    2026

En vísperas de la revisión del T-MEC, el gobierno federal explicó los puntos clave del Plan México, entre ellos, una estrategia para detonar el crecimiento económico mediante la simplificación de trámites y la aceleración de inversiones, al ofrecerles procedimientos que se efectúen en plazos de entre 30 y 90 días.

Durante el anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la simplificación administrativa permitirá a las empresas obtener autorizaciones en un máximo de 90 días mediante una Ventanilla Única de Comercio Exterior, lo que busca eliminar duplicidades y facilitar la operación de nuevos proyectos productivos.

En este marco, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que “son acciones inmediatas de respaldo a la inversión en nuestro país”, las cuales abarcan distintas dependencias y áreas estratégicas como comercio exterior, sistema tributario y proyectos públicos y privados. 

Asimismo, afirmó que el compromiso del gobierno es “facilitar, acompañar y respaldar a la inversión nacional y extranjera en nuestro país”.

Como parte del plan, se contempla la autorización inmediata de proyectos que cumplan con ciertos criterios en un plazo menor a 30 días, así como la creación de una Oficina Presidencial de Inversiones para dar seguimiento a los proyectos. 

Además, se establece que otros trámites deberán resolverse en un máximo de 90 días o se considerarán aprobados. 

También se anunció una inversión superior a $523,000 millones de pesos en infraestructura carretera, con 44 proyectos que abarcan más de 5,100 kilómetros y la generación de alrededor de 1.4 millones de empleos.

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Aunado a ello, dependencias como Cofepris avanzaron en la simplificación del 100% de sus trámites, al reducirlos de 340 a 125 y acortar los tiempos de resolución de 100 a 24 días en promedio, lo que facilitará la inversión en sectores clave como el farmacéutico y de dispositivos médicos.


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