Inversiones verán luz verde en menos de 90 días

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un plan enfocado a simplificar trámites para las empresas y acelerar la llegada de inversiones al país.

Los detalles fueron dados a conocer en un evento encabezado por la mandataria federal en el que participaron distintas autoridades, quienes respaldaron este esfuerzo, el cual forma parte del Plan México.

Lo que se busca, en vísperas de la revisión del T-MEC, es detonar el crecimiento económico mediante la simplificación de trámites que permitan autorizar inversiones en plazos de entre 30 y 90 días como máximo, mediante una Ventanilla Única de Comercio Exterior, lo que busca eliminar duplicidades y facilitar la operación de nuevos proyectos.

En el marco de este evento también se anunció la creación de una Oficina Presidencial de Inversiones para darles el seguimiento correspondiente.

“Simplificación total de los requisitos de inversión, una sola ventanilla y el compromiso de que en 90 días tiene que ser autorizada la inversión, evidentemente con el reconocimiento de su firma de que se está cumpliendo con toda la normatividad; una sola ventanilla, máximo 90 días de autorización”, aseguró la mandataria en su mensaje.

Destacó que, con dicha estrategia, dependencias como Cofepris avanzaron en la simplificación del 100% de sus trámites, al reducirlos de 340 a 125 y acortar los tiempos de resolución de 100 a 24 días en promedio, lo que facilitará la inversión en sectores clave como el farmacéutico y de dispositivos médicos.

Además, se impulsarán proyectos a favor del sector energético, resaltó Sheinbaum.

“Todo aquél que tenga una inversión de 20 megavatios o menos, se simplifica completamente el permiso, es decir, solo presenta un solo permiso a la Secretaría de Energía y será autorizado con los requisitos que se requieren".

"Estamos acelerando procesos, simplificando mecanismos y fortaleciendo la certeza jurídica, porque sabemos que el desarrollo económico requiere reglas claras, confianza mutua y responsabilidad compartida”, enfatizó.

A su vez, en su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enumeró las acciones que se han impulsado en favor de la atracción de más capitales y certeza para su desarrollo y que abarcan distintas dependencias y áreas estratégicas.

Sectores estratégicos

De acuerdo con la presentación, se contempla una inversión histórica, incluyendo pública y mixta, por $5.6 billones de pesos destinada al impulso de ocho sectores estratégicos.

La mayor proporción de recursos se concentra en energía, con 54.15% de participación, seguido de trenes con 15.63%, carreteras con 13.94%, puertos con 6.48% y salud con 6.23 por ciento.

Aunado a ello, se contemplan inversiones en el rubro de agua con 2.83% del total, aeropuertos con 0.4% y educación con 0.3 por ciento.

Sheinbaum resaltó que el Plan México surge tras reuniones con el sector empresarial para identificar áreas de oportunidad que permitan al país crecer su economía y la generación de empleos.





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