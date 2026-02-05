Disfrutar del Super Bowl saldrá un 13% más caro

Disfrutar el Super Bowl en casa será más costoso este año.

De acuerdo con un análisis de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), organizar una reunión para 10 personas con motivo del partido implicará un gasto 13% mayor respecto al año pasado, reflejo de la inflación que sigue impactando el consumo y que convierte al “oro verde”, es decir, el aguacate, en uno de los protagonistas del fin de semana deportivo.

Las cifras señalan que, mientras que en 2025 una reunión básica para ver el Super Bowl tuvo un costo promedio de $1,938 pesos, en 2026 el monto ascendió a $2,161 pesos.

En el caso de una convivencia más completa, con mayor variedad de alimentos y bebidas, el gasto pasó de $4,103.50 pesos a $4,630 pesos, lo que confirma un aumento anual del 12.83%, de acuerdo con un análisis realizado por la ANPEC.

Este ajuste no solo responde al encarecimiento de alimentos y bebidas, sino también al peso que tiene el evento dentro del calendario de consumo.

Al tratarse de un partido de larga duración, celebrado en domingo y mayoritariamente visto en casa, el Super Bowl impulsa compras de último momento y fortalece el consumo en tiendas de proximidad.

En ese contexto es que uno de los productos estrella vuelve a ser el aguacate, ingrediente indispensable del guacamole, botana emblemática del encuentro.

Para esta edición, se estima el envío de alrededor de 120,000 toneladas de aguacate Hass mexicano al mercado estadounidense, destinadas a cubrir la elevada demanda generada por el magno evento, consolidando a México como un actor clave en esta cadena de valor.

Por ello, no es casualidad que al aguacate se le conozca como el “oro verde”.

Su relevancia económica se refleja en exportaciones que alcanzaron aproximadamente $4,000 millones de dólares en 2025, posicionándolo como uno de los productos más valiosos del país y como un símbolo del impacto que los grandes eventos deportivos tienen en el consumo y el comercio.

“En México, el alcance del Super Bowl fue de 24 millones de espectadores en 2025; al mismo tiempo, el impacto en su consumo trasciende fronteras con el envío de 120,000 toneladas de aguacate Hass michoacano al mercado estadounidense para atender la demanda de la botana más famosa del evento: totopos con guacamole”, destacó Rivera.

