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Finanzas

Solo un 33% de usuarios registra su línea móvil

A semanas de vencer el plazo oficial, millones de líneas siguen sin registrarse y podrían enfrentar restricciones a partir de julio

  • 09
  • Junio
    2026

Solo uno de cada tres mexicanos ha registrado su línea móvil a menos de un mes de que concluya el plazo oficial para realizar el trámite, fijado para el próximo 30 de junio. 

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al 31 de mayo se habían contabilizado 52.4 millones de líneas registradas, equivalente apenas al 33% de las 158.9 millones activas en el país.

Aunque el conocimiento sobre esta obligación ha crecido entre los usuarios, el cumplimiento sigue siendo limitado. 

Una encuesta de la firma The Competitive Intelligence Unit (CIU) reveló que 66% de las personas conoce la disposición oficial, pero solo 45% de quienes están enterados ya vinculó su línea telefónica.

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El principal obstáculo continúa siendo la desconfianza hacia el proceso. 

“La desconfianza concentra 70% de las razones por las que no se han registrado las líneas”, señaló Radamés Camargo, analista de The CIU. 

El reporte indica que muchos usuarios mantienen dudas sobre la seguridad y el manejo de sus datos personales.

Además del rezago en el registro, el estudio advierte que la medida ya comenzó a impactar al mercado móvil. 

Durante el primer trimestre de 2026 se registró una contracción en el número de líneas activas, un comportamiento atípico para un sector que mantenía una tendencia sostenida de crecimiento.

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The CIU alertó que, a partir del 1 de julio, millones de líneas podrían enfrentar restricciones o desconexiones si no completan el trámite. 

Esto podría generar afectaciones en servicios digitales como aplicaciones bancarias, plataformas de transporte, herramientas laborales y sistemas de autenticación que dependen de la conectividad móvil.


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