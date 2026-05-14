Concluyen conversaciones técnicas México-EUA de cara al T-MEC

El día de ayer concluyeron de manera positiva en Washington D.C. las conversaciones técnicas entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, con el objetivo de fortalecer la integración comercial de la región y ajustar temas estratégicos del acuerdo.

A través de una publicación en X, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, informó que los encuentros se realizaron junto con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

“El día de ayer en Washington D.C. concluyeron positivamente las conversaciones con los equipos técnicos de México y Estados Unidos en la Representación Comercial de Estados Unidos, de cara a la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando”, expresó el funcionario.

Asimismo, durante la visita se sostuvieron reuniones con representantes del Departamento de Comercio estadounidense, entre ellos el subsecretario William Kimmitt, para abordar temas relevantes de la agenda bilateral en materia comercial y de competitividad regional.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, entre los principales temas discutidos destacaron las reglas de origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la sustitución de insumos provenientes de Asia, en un contexto donde ambos países buscan incrementar el contenido regional en industrias clave como la automotriz, tecnológica y manufacturera.

Además, se confirmó que la primera reunión oficial de negociación bilateral del tratado comercial entre México y Estados Unidos se llevará a cabo durante la semana del 25 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, como parte de los trabajos previos a la revisión formal del acuerdo trilateral.

Comentarios