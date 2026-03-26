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Finanzas

Wall Street abre en rojo por alza en precio de petróleo

Esto sucedió después de que el presidente Donald Trump amenazara de nueva cuenta a Irán por no "ponerse serios" con las negociaciones

  • 26
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió este jueves en rojo, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) volvía a subir por las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.46% hasta 46,214 unidades
  • S&P 500: baja 0.80% hasta 6,539 unidades
  • Nasdaq: baja 1.13% hasta 21,682 unidades

Esto sucedió después de que el presidente Donald Trump amenazara de nueva cuenta a Irán por no "ponerse serios" con las negociaciones para darle fin a la guerra en Medio Oriente.

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada agradable!", afirmó el mandatario republicano.

Por su parte, la Casa Blanca aseguró que las conversaciones con Irán siguen siendo "productivas" pese al rechazo de Teherán al plan de Trump para terminar con el conflicto.

Ante esto, los países árabes del golfo Pérsico exigieron participar en "cualquier negociación o acuerdo" entre Estados Unidos, Israel e Irán, y rechazaron cualquier "plan o iniciativa para el cambio del mapa de Medio Oriente".

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En otros mercados, el oro bajaba un 2.57% hasta los 4.435 dólares la onza y la plata retrocedía un 5.77%, hasta los $68.45 dólares la onza

 

 

 

 

 

 


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