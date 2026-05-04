Wall Street abre mixto ante nuevas tensiones entre EUA e Irán

Wall Street abrió mixto este lunes ante una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán después de que el presidente Donald Trump anunciara una operación para facilitar el tránsito de buques atrapados en el estrecho de Ormuz.

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¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.44% hasta 49,283 unidades

: baja 0.44% hasta 49,283 unidades S&P 500 : baja 0.12% hasta 7,221 unidades

: baja 0.12% hasta 7,221 unidades Nasdaq: sube 0.03% hasta 25,122 unidades

La Bolsa de Nueva York se volvió a ver afectada por el conflicto en Medio Oriente y la subida del precio del petróleo después de informaciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán.

El mandatario republicano anunció este fin de semana la operación Proyecto Libertad para facilitar el paso seguro de los barcos atrapados en la región por el enclave.

Sin embargo, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desmintió esta información.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En otros mercados, el oro caía un 1.6%, hasta los $4,570 dólares la onza, y la plata restaba un 3.46%, hasta los $73.77 dólares la onza.

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