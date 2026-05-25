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Finanzas

Wall Street cierra hoy por 'Día de los Caídos'

Tras la Primera Guerra Mundial, la fecha se amplió para rendir tributo a todo el personal militar estadounidense que ha fallecido en cualquier acto de servicio

  • 25
  • Mayo
    2026

Wall Street no registrará movimientos el día de hoy debido a que permanecerá cerrada durante la jornada de este lunes.

Esto se debe a que en Estados Unidos se considera festivo por el "Día de los Caídos".

¿Por qué se conmemora el 'Día de los Caídos'?

Esta conmemoración se lleva a cabo cada último lunes de mayo, dedicada a honrar a los hombres y mujeres que perdieron la vida en honor a su país. Se originó en el siglo XIX para recordar a los soldados fallecidos durante la Guerra Civil.

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Tras la Primera Guerra Mundial, la fecha se amplió para rendir tributo a todo el personal militar estadounidense que ha fallecido en cualquier conflicto o en acto de servicio.

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Una de las tradiciones más importantes ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, donde el presidente o vicepresidente de Estados Unidos ofrece un discurso para honrar la memoria de los caídos. 

 


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