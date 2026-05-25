Sube 10% precio del aluminio ante escalada de energéticos

Ante la subida de precios en energéticos por el conflicto en Medio Oriente, la industria del aluminio también se ha visto impactada.

Juan Alameda, presidente de la Asociación de Distribuidores de Vidrio y Cristal, explicó que este metal se ha elevado 10% en lo que va del año como resultado de un alza del aluminio primario.

Y es que este último componente depende de materias primas como la electricidad para producirse.

“Durante el año, el aluminio se ha incrementado alrededor de 10%; el ajuste en el precio es resultado, principalmente, del alza en el aluminio primario. Su cotización responde, entre otros factores internacionales, a las variaciones en producción y energía".

"Uno de los principales componentes del costo del aluminio primario es precisamente el consumo energético, porque producir aluminio requiere enormes cantidades de electricidad”, indicó a El Horizonte.

Entonces, añadió, “cuando aumentan los costos de energía a nivel internacional, ya sea por petróleo, gas natural o la electricidad”, se presenta un impacto en el precio final del metal.

Detalló que mensualmente se han visto alzas de entre 1% y 3% en este año.

“Son ajustes que obedecen más al comportamiento internacional de las materias primas y de la energía”, refirió.

Por su parte, Édgar Medina, director de Expo Constructo, coincidió en que los precios del aluminio siguen presionados por los costos de los energéticos y la volatilidad internacional.

“El petróleo, gas y electricidad influyen directamente en su producción, por lo que el insumo resiente estos incrementos”, comentó.

Pese a ello, dijo, en Nuevo León la construcción se mantiene fuerte gracias a la inversión industrial, la demanda de infraestructura y el crecimiento del estado.

“El sector ha respondido con mayor planeación y eficiencia para sostener los proyectos. En el corto plazo, el aluminio podría seguir en niveles altos por restricciones de oferta y costos energéticos globales. Aun así, hay confianza en que la construcción seguirá siendo uno de los principales motores económicos de Nuevo León”, subrayó el experto.

Desde que inició la guerra, a la fecha, el precio del petróleo ha subido más de 45%, tanto el WTI como el BTU.

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