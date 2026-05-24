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Finanzas

Se contrae economía en primer trimestre: cae 0.6%

Los especialistas advirtieron que, otro trimestre consecutivo de retroceso podría acercar al país a una recesión técnica

  • 24
  • Mayo
    2026

La economía mexicana registró una contracción de 0.6% durante el primer trimestre de 2026, afectada principalmente por la debilidad en los sectores agrícola, manufacturero y de servicios, de acuerdo con cifras finales del Inegi.

Aunque el resultado reflejó una caída en la actividad económica entre enero y marzo, la cifra fue menor a la prevista por analistas encuestados por Bloomberg, quienes estimaban una contracción de 0.8 por ciento. 

Además, el dato mejoró frente a la lectura preliminar, también ubicada en -0.8 por ciento.

A tasa anual, el Producto Interno Bruto (PIB) mostró un crecimiento de 0.2%, aunque persisten preocupaciones sobre el desempeño de la economía nacional para los próximos meses. 

Los especialistas advirtieron que otro trimestre consecutivo de retroceso podría acercar al país a una recesión técnica.

El Banco de México (Banxico) reconoció recientemente señales de desaceleración económica y anticipó que la recuperación podría ser más moderada de lo previsto. 

El subgobernador de Banxico, Gabriel Cuadra, señaló que “la economía mexicana podría registrar un crecimiento inferior al 1% este año”.

Asimismo, se prevé que el banco central ajuste a la baja su pronóstico de crecimiento económico en su próximo informe trimestral, programado para el 27 de mayo, ante un entorno de menor dinamismo productivo y expectativas de bajo crecimiento para el resto del año.

En medio de este panorama, Banxico también destacó que la debilidad económica podría influir en el comportamiento de la inflación durante los próximos meses. 

El organismo prevé que la inflación converja gradualmente a su meta de 3% durante el segundo trimestre de 2027, apoyada parcialmente por la desaceleración de la actividad económica.


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