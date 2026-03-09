Podcast
Finanzas

Wall Street cierra en verde tras declaraciones de Trump

Al término de la sesiónlos contratos de futuros del WTI para entrega en abril subieron hasta $94.77 dólares el barril previo a las declaraciones del mandatario

  • 09
  • Marzo
    2026

Wall Street cerró en verde este lunes ante las declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump sobre que la guerra contra Irán esta "casi terminada".

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.50% hasta 47,740 unidades
  • S&P 500: sube 0.83% hasta 6,795 unidades
  • Nasdaq: sube 1.38% hasta 22,695 unidades

Algunas de las mayores subidas fueron registradas por compañías como el fabricante de construcción Caterpillar Inc, que avanzó un 3.54%; el gigante de chips Nvidia, que sumó un 272%; o las financieras American Express y Goldman Sachs, que ganaron un 1.52% y un 1.27%, respectivamente.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril subieron hasta $94.77 dólares el barril previo a las declaraciones de Trump.

En otros mercados, el oro bajaba un 0.12%, hasta los $5,152 dólares la onza, mientras que la plata ganaba un 3.17%, hasta $86.98 dólares la onza.

Trump afirma que guerra en Irán está 'practicamente terminada'

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, dijohoy que la guerra con Irán está "prácticamente terminada", ya que dichi país ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

donald-trump-iran.jpg

Trump ofrece una conferencia de prensa sobre la guerra con Irán en estos momentos.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump afirma que guerra en Irán está 'practicamente terminada'


