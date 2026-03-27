Wall Street cierra semana en rojo; Dow Jones en corrección

Wall Street cerró este viernes en rojo, terminando así una semana marcada de nuevo por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 1.7% hasta 45,166 unidades

: baja 1.7% hasta 45,166 unidades S&P 500 : baja 1.67% hasta 6,368 unidades

: baja 1.67% hasta 6,368 unidades Nasdaq: baja 1.67% hasta 20,948 unidades

El conflicto en Medio Oriente y las diferentes versiones que dan Irán y Estados Unidos sobre sus supuestas negociaciones ha disparado los precios del petróleo intermedio de Texas.

Pese al rechazo de Teherán, Casa Blanca aseguró que las conversaciones con Irán siguen siendo "productivas".

El WTI cerró hoy con una subida del 5.46%, hasta rozar los 100 dólares el barril. En el cómputo semanal, subió 1%.

Irán ha dicho estos días que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen los ataques a la nación persa pueden circular por el estrecho de manera segura.

Hoy, se impidió a dos buques chinos transitar por el enclave, lo que indica que Irán continúa bloqueando el tráfico a través de esta vital ruta marítima.

En otros mercados, el oro subió 3%, hasta los $4,505 dólares la onza, y la plata avanzó otro 3%, hasta $70.08 dólares.

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