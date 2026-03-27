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Finanzas

Petróleo supera $US100 por barril ante escalada en Medio Oriente

Tras cuatro sesiones de caídas, el precio del gas natural TTF también alcanzó hasta los $56.50 euros el megavatio/hora por este conflicto

  • 27
  • Marzo
    2026

El costo del petróleo superó los $100 dólares por barril este viernes, mientras persiste la esperanza de que Irán reabra el estrecho de Ormuz o que Estados Unidos destruya sus centrales eléctricas.

Durante su apertura, el brent registró los $107.88 dólares por barril, a pesar de que toda la jornada de este jueves se mantuvo con fuertes subidas.

Esto sucede después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Irán que ponga seriedad a las negociaciones "antes de que sea demasiado tarde".

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien", añadió Trump.

El gas natural TTF también subía 2.32%, hasta los $56.50 euros el megavatio/hora.

Tras cuatro sesiones de caídas, el precio del gas natural sube de nuevo. Avanza el 4.43%, hasta los $54.37 euros MWh.

Europa cede 1% ante alza del precio del petróleo

Las bolsas europeas abrieron levemente al alza, al registrar caídas del 1% debido al incremento del nuevo precio del crudo.

Estos son los índices que las acciones registraron al inicio de la jornada:

  • Fráncfort baja 0.92%
  • Milán baja 0.92%
  • Madrid baja 0.81 %
  • París baja 0.57%; 
  • Londres baja 0.35%
  • Euro Stoxx50 baja 0.83%.

Wall Street abre en rojo mientras precio de petróleo aumenta

Wall Street abrió este viernes en rojo mientras el precio del petróleo en Estados Unidos aumenta por el conflicto en Medio Oriente.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía al inicio de la jornada un 2.55, al cotizar a $96.89 dólares por barril.

Aquí te presentamos la nota completa: Wall Street abre en rojo mientras precio de petróleo aumenta

 


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