Petróleo de Texas abre con alza de 2.55% por bloqueo en Ormuz

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) amaneció este viernes con un alza del 2.55% al cotizar $96.89 dólares por barril, luego de que se impidiera que dos buques transitaran por el estrecho de Ormuz.

Al arranque, los contratos de futuros del WTI sumaron $2.41 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Por su parte, el oro negro subió 4.6% después de que Estados Unidos e Irán ofrecieran versiones diferentes sobre las supuestas negociaciones para terminar el conflicto en Medio Oriente.

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extendió el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas para el próximo 6 de abril.

Trump aplaza ultimátum contra Irán para reabrir estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extenderá hasta el próximo 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su decisión, después de que el Gobierno de Irán aparentemente le pidiera prolongar dicho periodo.

"De conformidad con la solicitud del Gobierno de Irán, que esta declaración sirva para representar que estoy pausando el período de destrucción de la Planta de Energía por 10 días hasta el lunes, 6 de abril de 2026, a las 8 P.M., hora del Este. Las conversaciones están en curso y, a pesar de declaraciones erróneas en contrario por parte de los Medios de Noticias Falsos, y otros, están yendo muy bien."

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