Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Javier_Milei_2a2f959c99
Internacional

Milei viaja a EUA para reunión con Trump ante tensiones por China

China se consolidó como el principal socio comercial de Argentina. Brasil se posicionó en segundo lugar seguido por Estados Unidos

  • 18
  • Febrero
    2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este miércoles para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump con el fin de fortalecer sus vínculos con líderes regionales.

De acuerdo con el mandatario sudamericano, formará parte del primer encuentro del denominado Consejo de Paz impulsado por Trump que se llevará a cabo en Washington, con el fin de impulsar una iniciativa para intervenir en conflictos internacionales.

Con su participación en estas reuniones Milei alcanzará un total de siete encuentros con Trump, igualando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Consideran a China como principal socio comercial de Argentina

El presidente Milei calificó en reiteradas ocasiones al comunismo como "una enfermedad del alma".

“Milei no hace ningún esfuerzo por ocultar su preferencia por Estados Unidos”, dijo Benjamin Gedan, director del programa de Latinoamérica del Wilson Center. Sin embargo, Argentina no puede alejarse de China, agregó.

Aseguró que Argentina depende de la demanda de suministro de energía, alimentos y minerales de Sudamérica y Estados Unidos.

inter-milei.jpg

De acuerdo con la agencia AP, China se consolidó como el principal socio comercial de Argentina. Brasil se posicionó en segundo lugar seguido por Estados Unidos. En este último caso, las exportaciones totalizaron 925 millones de dólares y las importaciones 469 millones.

El gigante asiático también ha financiado la construcción de represas hidroeléctricas y parques solares y en la provincia de Neuquén opera una estación espacial instalada tras un acuerdo bilateral firmado en 2014, la primera de China fuera de su territorio.

Argentina y Estados Unidos firmaron este mes un acuerdo de comercio que eliminó cientos de aranceles recíprocos, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política arancelaria de Trump hacia otros países.

Meses antes, Washington había otorgado a Milei un respaldo financiero de 20,000 millones de dólares, un apoyo clave que le permitió evitar una devaluación y fortalecer su posición en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Putin es invitado al Consejo de la Paz; aún no define si aceptará

El presidente ruso, Vladímir Putin, fue invitado a integrar el Consejo de la Paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una nueva instancia internacional destinada a la resolución de conflictos y a la supervisión de la gobernanza y reconstrucción de Gaza.

EH DOS FOTOS - 2026-01-19T110224.058.jpg

Aquí te presentamos la nota completa: Putin es invitado al Consejo de la Paz; aún no define si aceptará


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_petroleo_ab3a761cd9
'50 millones de barriles vienen en camino hacia a Houston': Trump
junta_de_paz_sheinbaum_trump_llamada_a030e0dcc2
Rechaza Sheinbaum unirse a la Junta de Paz de Trump
AP_26046577217207_dad101007a
Alista Indonesia 8,000 soldados para misión de paz en Gaza
publicidad

Últimas Noticias

deportes_nba_adam_silver_b2a0daf2a5
NBA estaría analizando nuevas medidas contra el ‘tanking’
escena_disney_aceced8ebf
Disney reunirá a influencers latinos para competencia en Orlando
IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
aduana_tamaulipas_2026_2ec1115036
Aduanas de Tamaulipas colapsan por falla de sistema
publicidad
×