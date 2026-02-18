Milei viaja a EUA para reunión con Trump ante tensiones por China

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este miércoles para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump con el fin de fortalecer sus vínculos con líderes regionales.

De acuerdo con el mandatario sudamericano, formará parte del primer encuentro del denominado Consejo de Paz impulsado por Trump que se llevará a cabo en Washington, con el fin de impulsar una iniciativa para intervenir en conflictos internacionales.

Con su participación en estas reuniones Milei alcanzará un total de siete encuentros con Trump, igualando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Consideran a China como principal socio comercial de Argentina

El presidente Milei calificó en reiteradas ocasiones al comunismo como "una enfermedad del alma".

“Milei no hace ningún esfuerzo por ocultar su preferencia por Estados Unidos”, dijo Benjamin Gedan, director del programa de Latinoamérica del Wilson Center. Sin embargo, Argentina no puede alejarse de China, agregó.

Aseguró que Argentina depende de la demanda de suministro de energía, alimentos y minerales de Sudamérica y Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia AP, China se consolidó como el principal socio comercial de Argentina. Brasil se posicionó en segundo lugar seguido por Estados Unidos. En este último caso, las exportaciones totalizaron 925 millones de dólares y las importaciones 469 millones.

El gigante asiático también ha financiado la construcción de represas hidroeléctricas y parques solares y en la provincia de Neuquén opera una estación espacial instalada tras un acuerdo bilateral firmado en 2014, la primera de China fuera de su territorio.

Argentina y Estados Unidos firmaron este mes un acuerdo de comercio que eliminó cientos de aranceles recíprocos, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política arancelaria de Trump hacia otros países.

Meses antes, Washington había otorgado a Milei un respaldo financiero de 20,000 millones de dólares, un apoyo clave que le permitió evitar una devaluación y fortalecer su posición en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Putin es invitado al Consejo de la Paz; aún no define si aceptará

El presidente ruso, Vladímir Putin, fue invitado a integrar el Consejo de la Paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una nueva instancia internacional destinada a la resolución de conflictos y a la supervisión de la gobernanza y reconstrucción de Gaza.

