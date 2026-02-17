Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_narcolanchas_muertos_4e12f1c895
Internacional

Ataque de EUA a tres 'narcolanchas' deja 11 muertos

Estos ataques ocurrieron después de otro bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera otra lancha y provocara la muerte de tres tripulantes

  • 17
  • Febrero
    2026

Estados Unidos atacó tres embarcaciones denominadas "narcolanchas" vinculadas presuntamentes al narcotráfico en las inmediaciones del Océano Pacífico y el Caribe, lo que dejó al menos 11 personas sin vida.

A través del Departamento de Guerra, se detalló la activación del protocolo para incrementar la tensión en torno a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 03 de enero.

"Tarde el 16 de febrero, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Once narco-terroristas varones fueron abatidos durante estas acciones: 4 en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, 4 en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y 3 en la tercera embarcación en el Caribe. No se reportaron bajas en las fuerzas militares de EE.UU."

Estos tres ataques ocurrieron después de otro bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera otra lancha y provocara la muerte de tres tripulantes.

Ante las críticas de quienes consideran que Washington no está concediendo a estas personas el debido proceso, el Gobierno de Donald Trump argumentó que sus acciones están justificadas porque la Administración ha declarado la guerra contra varios carteles.

EUA mantendrá ataques a narcolanchas, dice Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que su país continuará con los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y mantendrá la confiscación de buques sancionados, como parte de su estrategia antidrogas en la región.

8104d9ef13aad590687ae0686cce3c4a6d364296w.jpg

En entrevista con NBC News, Rubio aseguró que Washington no detendrá las operaciones marítimas, un día después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y corrupción.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA mantendrá ataques a narcolanchas, dice Marco Rubio

 

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_18_a18fb987eb
Residente dirigirá una película sobre Puerto Rico con Bad Bunny
interceptan_buque_petrolero_e5d13aac3f
EUA intercepta buque petrolero Veronica III por violar cuarentena
natacion_artistica_mexico_oro_copa_del_mundo_01def2e26d
Oro para México en Copa del Mundo de Natación Artística
publicidad

Últimas Noticias

denuncia_fraude_justicia_segura_e1de2714f9
Brindan atención a víctimas por fraude de Justicia Segura
EH_DOS_FOTOS_18_a18fb987eb
Residente dirigirá una película sobre Puerto Rico con Bad Bunny
simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_cf6631e72f
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×