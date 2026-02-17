Ataque de EUA a tres 'narcolanchas' deja 11 muertos

Estados Unidos atacó tres embarcaciones denominadas "narcolanchas" vinculadas presuntamentes al narcotráfico en las inmediaciones del Océano Pacífico y el Caribe, lo que dejó al menos 11 personas sin vida.

A través del Departamento de Guerra, se detalló la activación del protocolo para incrementar la tensión en torno a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 03 de enero.

"Tarde el 16 de febrero, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Once narco-terroristas varones fueron abatidos durante estas acciones: 4 en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, 4 en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y 3 en la tercera embarcación en el Caribe. No se reportaron bajas en las fuerzas militares de EE.UU."

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Estos tres ataques ocurrieron después de otro bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera otra lancha y provocara la muerte de tres tripulantes.

Ante las críticas de quienes consideran que Washington no está concediendo a estas personas el debido proceso, el Gobierno de Donald Trump argumentó que sus acciones están justificadas porque la Administración ha declarado la guerra contra varios carteles.

EUA mantendrá ataques a narcolanchas, dice Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que su país continuará con los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y mantendrá la confiscación de buques sancionados, como parte de su estrategia antidrogas en la región.

En entrevista con NBC News, Rubio aseguró que Washington no detendrá las operaciones marítimas, un día después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y corrupción.

