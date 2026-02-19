Disney reunirá a influencers latinos para competencia en Orlando

El Walt Disney World Resort volverá a ser sede de una competencia entre influencers latinos con el "WDW Hispanic Influencer Challenge".

En dicho evento participarán 10 creadores de contenido repartidos entre Argentina, Venezuela y Puerto Rico.

La competencia entre influencers se llevará a cabo de este domingo 22 hasta el próximo viernes 27 de febrero, en donde participarán en retos interactivos que estarán distribuidos por todo el parque de Disney en Orlando.

"La iniciativa destaca atracciones favoritas, populares personajes, nuevas atracciones y espectáculos y la amplia oferta de gastronomía y entretenimiento del destino, mientras conecta con las audiencias mediante contenido en tiempo real y una competencia amistosa", prometió la compañía.

Esta no es la primera competencia de este tipo que realiza el parque, pues en su historial cuenta con dos ediciones del Latin America Influencer Challenge, pero para esta ocasión los creadores de contenido son hispanos que residen en Estados Unidos.

Con ello, Disney busca "la expansión estratégica del programa al mercado hispano" en Estados Unidos, así como comprometerse con la narración culturalmente relevante y la conexión auténtica con las audiencias hispanas.

Conoce a los participantes

Argentina

Sol Carlos

Venezuela

Óscar Alejandro

Leyla Star

Daniela Dib

Puerto Rico

Iván Emilio

Franco Micheo

Juliana Rivera

JC Martínez

Gabriela Short

Miredy Rivera

Cabe mencionar que Óscar Alejandro fue detenido en marzo de 2024 en el aeropuerto de Caracas por supuestos delitos de terrorismo y actos de odio que un juez desestimó después.

