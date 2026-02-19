Podcast
Escena

Disney reunirá a influencers latinos para competencia en Orlando

El Walt Disney World Resort realizará el WDW Hispanic Influencer Challenge con 10 creadores hispanos en retos por el parque

  • 19
  • Febrero
    2026

El Walt Disney World Resort volverá a ser sede de una competencia entre influencers latinos con el "WDW Hispanic Influencer Challenge".

En dicho evento participarán 10 creadores de contenido repartidos entre Argentina, Venezuela y Puerto Rico.

La competencia entre influencers se llevará a cabo de este domingo 22 hasta el próximo viernes 27 de febrero, en donde participarán en retos interactivos que estarán distribuidos por todo el parque de Disney en Orlando.

"La iniciativa destaca atracciones favoritas, populares personajes, nuevas atracciones y espectáculos y la amplia oferta de gastronomía y entretenimiento del destino, mientras conecta con las audiencias mediante contenido en tiempo real y una competencia amistosa", prometió la compañía.

Esta no es la primera competencia de este tipo que realiza el parque, pues en su historial cuenta con dos ediciones del Latin America Influencer Challenge, pero para esta ocasión los creadores de contenido son hispanos que residen en Estados Unidos.

Con ello, Disney busca "la expansión estratégica del programa al mercado hispano" en Estados Unidos, así como comprometerse con la narración culturalmente relevante y la conexión auténtica con las audiencias hispanas.

Conoce a los participantes

Argentina

  • Sol Carlos

Venezuela

  • Óscar Alejandro
  • Leyla Star
  • Daniela Dib

Puerto Rico

  • Iván Emilio
  • Franco Micheo
  • Juliana Rivera
  • JC Martínez
  • Gabriela Short
  • Miredy Rivera

Cabe mencionar que Óscar Alejandro fue detenido en marzo de 2024 en el aeropuerto de Caracas por supuestos delitos de terrorismo y actos de odio que un juez desestimó después.


París Saint-Germain le debe 2 millones de euros a Mbappé
