Advierte Donald Trump a Irán frenar cobros a petroleros en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán para que detenga cualquier intento de imponer cobros a embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz, luego de reportes no confirmados sobre posibles tarifas aplicadas a petroleros en esta ruta estratégica.

Advertencia tras reportes de cobros en ruta clave

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense reaccionó a versiones que apuntan a que Teherán estaría exigiendo pagos a buques que cruzan por esta vía marítima, considerada una de las más importantes para el comercio global de petróleo.

"Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros", expresó Trump, al referirse al tránsito de embarcaciones que ha comenzado a reanudarse tras el reciente alto al fuego entre ambas naciones.

El republicano fue enfático al advertir sobre posibles consecuencias si esta práctica continúa: "¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!".

Tráfico marítimo comienza a reactivarse

De acuerdo con datos del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido detectadas cruzando el estrecho en los últimos días.

Este movimiento sugiere un intento de normalización en el flujo marítimo tras la tregua alcanzada entre Washington y Teherán, aunque el panorama aún se mantiene bajo observación ante la fragilidad del acuerdo.

Negociaciones de paz en puerta

La postura de Trump se produce en un momento clave, a solo días de que inicien las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, programadas para este fin de semana en Islamabad, Pakistán.

La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien participará en las conversaciones que comenzarán el próximo 11 de abril, según información de la Casa Blanca.

Mercados reaccionan con cautela

En medio de este contexto, los mercados energéticos han mostrado una reacción moderada. El precio del petróleo registró un ligero incremento, con el barril de Brent subiendo entre 1% y 2%, ubicándose alrededor de los 97 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) se mantuvo en niveles similares, reflejando la cautela de los inversionistas ante un alto al fuego que aún genera incertidumbre.

Un escenario aún incierto

La advertencia del gobierno estadounidense pone de relieve la sensibilidad del estrecho de Ormuz, una ruta por la que circula una parte significativa del petróleo mundial, y cuya estabilidad resulta clave para el equilibrio energético global.

Mientras avanzan los preparativos para el diálogo diplomático, las tensiones persisten y el comportamiento de Irán en esta zona estratégica será determinante para el rumbo de las negociaciones.

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