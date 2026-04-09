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Internacional

Demócratas plantean destituir a Trump ante su conflicto con Irán

La amplitud de la reacción demócrata subrayó la gravedad de la amenaza de Trump, de aniquilar un país de más de 91 millones de habitantes

  • 09
  • Abril
    2026

Ante las amenazas del presidente Donald Trump de borrar del mapa a Irán, los demócratas tomaron en consideración la posibilidad de sacarlo de la Casa Blanca.

Los demócratas alegaron que Trump ya no debería seguir al frente de la presidencia de los Estados Unidos, mediante el proceso de juicio político o la 25ª Enmienda, la cual permite al vicepresidente y al gabinete declarar que un presidente ya no está en condiciones de desempeñar el cargo.

La amplitud de la reacción demócrata subrayó la gravedad de la amenaza de Trump, de aniquilar un país de más de 91 millones de habitantes. También sirvió para elevar las apuestas políticas internas de un conflicto que está lejos de terminar. 

De acuerdo con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, un mandatario no habría sometido a su país a una guerra.

“Un comandante en jefe que realmente tuviera el control nunca se habría metido en este desastre colosal desde el principio”, declaró.

Los demócratas de la Cámara planean aprovechar una breve sesión el jueves para pedir la aprobación rápida de la legislación sobre poderes de guerra, pero el liderazgo republicano probablemente frustrará ese intento.

¿Impulsarán los demócratas un juicio político?

Recordemos que los demócratas sometieron dos veces a Trump al llamado "impeachment" por acciones realizadas durante su primer mandato, pero fue absuelto en ambas ocasiones. 

Aunque han intentado evitar ese tipo de debates durante los últimos 16 meses, mientras procuran centrar su mensaje en asuntos económicos en lugar de oponerse a un presidente que ganó por estrecho margen el voto popular.

Los republicanos tienen la mayoría en la Cámara y han rechazado con facilidad dos intentos previos de destituir a Trump en su segundo mandato.

Podrían tener que hacerlo de nuevo en las próximas semanas, ya que el representante John Larson, demócrata por Connecticut, ya presentó una resolución con una lista de 13 artículos de impugnación.

 

 

 


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