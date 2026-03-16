Afganistán acusa a Pakistán de ataque aéreo en Kabul

El gobierno talibán de Afganistán acusó al ejército de Pakistán de llevar a cabo bombardeos aéreos que habrían impactado un hospital en Kabul dedicado al tratamiento de personas con adicciones. Según autoridades afganas, el ataque dejó al menos cuatro personas muertas y varios heridos.

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, afirmó que la ofensiva representó una violación del territorio afgano y señaló que gran parte de las víctimas eran pacientes que recibían tratamiento en el centro de rehabilitación.

Pakistán rechaza acusaciones y defiende su operación

El gobierno de Pakistán negó las acusaciones formuladas por Kabul. El portavoz del primer ministro Shehbaz Sharif, Mosharraf Zaidi, aseguró que los ataques no tuvieron como objetivo instalaciones civiles y que las operaciones se dirigieron exclusivamente contra posiciones militares y grupos armados.

De acuerdo con el Ministerio de Información paquistaní, los bombardeos fueron ejecutados con precisión y tenían como objetivo infraestructura utilizada por milicianos que operan desde territorio afgano. Las autoridades insistieron en que la acción buscaba evitar daños colaterales.

Combates en la frontera dejan muertos y heridos

La acusación se produjo pocas horas después de que se registraran enfrentamientos armados en distintos puntos de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Autoridades afganas informaron que los combates dejaron al menos cuatro muertos, incluidos dos menores, así como varios heridos.

En la provincia afgana de Khost, proyectiles de mortero impactaron aldeas cercanas durante la noche, provocando daños en viviendas y más personas lesionadas, según reportes de autoridades locales.

Un conflicto que se intensifica

Los recientes enfrentamientos forman parte de una escalada de tensiones entre Kabul e Islamabad que se ha intensificado en las últimas semanas. Pakistán acusa al gobierno talibán de permitir que grupos armados utilicen Afganistán como refugio, especialmente el Talibán paquistaní, responsable de ataques dentro de su territorio.

El gobierno afgano rechaza estas acusaciones y sostiene que los ataques paquistaníes representan una agresión contra su soberanía. Ambos países han intercambiado señalamientos tras una serie de ataques y bombardeos registrados desde finales de febrero.

Preocupación internacional por la violencia

La escalada de violencia ocurre mientras el Consejo de Seguridad de la ONU ha instado al gobierno talibán a intensificar las acciones contra el terrorismo en la región. La resolución, aprobada por unanimidad, también amplió por tres meses la misión política de Naciones Unidas en Afganistán.

Analistas consideran que los enfrentamientos actuales representan uno de los episodios más graves entre Afganistán y Pakistán en los últimos años, lo que aumenta la preocupación internacional por la estabilidad en la región.

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