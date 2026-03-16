'Esta guerra no es de la OTAN': Europeos dan la espalda a Trump

Los gobiernos europeos han descartado, por ahora, enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz, pese a las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que la OTAN enfrentaría “un futuro muy malo” si sus miembros no colaboran para reabrir esta estratégica vía marítima.

Desde Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz fue tajante al negar cualquier participación militar de su país. Explicó que nunca existió una decisión conjunta entre los aliados sobre una eventual intervención en la zona, por lo que Alemania no contempla aportar fuerzas armadas para ese propósito.

“Nunca se tomó una decisión conjunta sobre si intervenir o no. Por eso, no se plantea la cuestión de cómo Alemania podría contribuir militarmente. No lo haremos”, afirmó.

Merz también señaló que el régimen iraní debería llegar a su fin, aunque advirtió que una estrategia basada únicamente en ataques militares difícilmente resolvería el conflicto.

“Con base en la experiencia acumulada durante años y décadas, bombardear hasta someter probablemente no sea el enfoque correcto”, añadió.

En la misma línea se expresó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien cuestionó la expectativa de Washington sobre el papel de Europa en el estrecho.

“Esta no es nuestra guerra, no la hemos empezado. ¿Qué espera Donald Trump de un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa armada estadounidense no pueda controlar por sí sola?”, planteó.

Desde el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer aseguró que su país no pretende verse “arrastrado a una guerra en general”, aunque reconoció que se trabaja en posibles soluciones. A su juicio, la prioridad es lograr que el tránsito marítimo se restablezca.

“En última instancia, tenemos que reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad del mercado petrolero.

No es una tarea sencilla”, dijo, al tiempo que subrayó que cualquier acción debería contar con el respaldo del mayor número posible de aliados.

En general, los líderes europeos han puesto el acento en la vía diplomática para reactivar el paso por el estrecho, una ruta clave por la que circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas fósil licuado del mundo antes de que Irán lo cerrara de facto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, insistió en esa postura al señalar que “debe prevalecer la diplomacia”.

También aclaró que su país no participa en ninguna misión naval que pudiera extenderse a esa zona.

Además, expresó reservas sobre la posibilidad de ampliar las actuales misiones de la Unión Europea en el Mar Rojo hasta el estrecho de Ormuz, al recordar que esas operaciones están diseñadas principalmente para tareas antipiratería y de defensa.

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