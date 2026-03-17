Borregos ganan… y ‘callan’ a los Gallos del CEU   

Los Gallos del CEU dejaron escapar un partido que tenían bajo control y terminaron cayendo 95-84 frente a los Borregos del Tec Toluca, en un duelo en el que los errores de concentración resultaron determinantes.

El conjunto del CEU arrancó con dominio claro en la duela. Durante el primer cuarto impuso condiciones ofensivas y defensivas, mientras que los Borregos no encontraban la forma de frenar el ritmo del rival. Al cierre del periodo inicial, los Gallos mantenían ventaja de 30-21.

Sin embargo, el rumbo del encuentro comenzó a cambiar en el segundo cuarto. Con el CEU aún al frente en el marcador, Emanuel Perinan recibió una falta y reaccionó buscando devolver el golpe. La acción fue observada por los árbitros, quienes sancionaron la conducta y otorgaron tiros libres a Toluca.

El castigo permitió a los Borregos acercarse en el marcador y recuperar confianza en el juego.

La decisión provocó la molestia del entrenador del CEU, Héctor Santos, quien sacó a Perinan de la duela y lo reprendió en la banca.

El partido se volvió entonces mucho más cerrado. Antes del descanso, Toluca logró acortar la diferencia hasta dejar el marcador 51-50, apenas un punto de ventaja para los Gallos.

La intensidad continuó en la segunda mitad, con constantes alternancias en el liderazgo del marcador. En total, el encuentro registró 10 cambios de ventaja y cinco empates, reflejo de lo disputado del duelo.

Durante los primeros minutos del tercer cuarto, los Borregos tomaron ligera ventaja de 66-62, aunque el resultado seguía abierto.

El momento decisivo llegó cuando, con el marcador 76-70 a favor de Toluca, Perinan cometió otra falta sin balón sobre Brando Robles. A partir de ese momento, los Borregos consolidaron su dominio y ya no permitieron la reacción de los Gallos.

En los minutos finales, el entrenador de Toluca, Luis Cuenca, administró el tiempo de juego y sus jugadores consumieron cada posesión antes de buscar el tiro a la canasta, estrategia que aseguró la victoria.

Por el CEU, el mejor anotador fue Luis Gonzáles con 18 puntos, mientras que por Toluca destacó Brando Robles con 20 unidades.

Otro factor importante fue la aportación de las bancas. Los jugadores de relevo de Toluca sumaron 34 puntos, mientras que los suplentes del CEU contribuyeron con 31.

Los Gallos iniciaron el encuentro con Héctor Sandoval, Emanuel Perinan, Galos Aquino, Gustavo Reepem y Juan Lewis, mientras que los Borregos comenzaron con Ramsés Córdoba, Arath González, David Sosa, Santiago Monrroy y Brando Robles.

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