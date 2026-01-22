Podcast
menores_detenidos_ice_9664269ec2
Internacional

Agentes del ICE detienen a niño de preescolar en Minnesota

Ante dichas capturas, familiares de los menores aseguran que no cuentan con casos de asilo activos y ninguno contaba con orden de deportación.

  • 22
  • Enero
    2026

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron durante los últimos días a cuatro estudiantes, incluido un niño de cinco años en Minnesota.

Liam Ramos, de cinco años, fue detenido por agentes del ICE junto a su padre en la entrada de su casa cuando regresaba de sus clases de preescolar.

agentes-ice.jpg

Según el abogado de defensa de Liam y su padre, esta detención fue realizada de manera ilegal, debido a que no contaban con ninguna orden de deportación.

"No vinieron aquí de manera legal. No son delincuentes", dijo el defensor Marc Prokosch

De acuerdo con la agencia EFE, la superintendente del distrito, Zena Stenvik aseguró que los agentes del ICE recorren vecindarios, rodean escuelas y detienen a estudiantes durante distintos momentos el día.

"La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está sacudida, y nuestros corazones están destrozados", señaló.

Estos son el resto de los menores capturados por ICE

Entre los detenidos también figuran un estudiante de secundaria de 17 años, quien fue detenida junto a su madre, cuando se dirigía a la escuela, mientras que una menor de 10 años también fue arrestada en las mismas circunstancias hace aproximadamente dos semanas.

Ante dichas capturas, familiares de los menores aseguraron que no cuentan con casos de asilo activos, ni con orden de deportación.

Por estos hechos, autoridades migratorias siguen sin pronunciarse sobre estas acciones desplegadas en la ciudad. 

Por su parte, el jefe de la patrulla fronteriza, Gregg Bovino aseguró que el ICE no abandonará Mineápolis, a pesar de la ola de rechazo por su presencia en la entidad.

ice-protestas.jpg

Diversas protestas se han registrado desde la muerte de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, que fue ultimada por un agente del ICE a principios de enero.

Aquí te presentamos la nota completa: Identifican a agente de ICE y Vance le ofrece inmunidad absoluta


Comentarios

