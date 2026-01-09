Podcast
Internacional

Identifican a agente de ICE y Vance le ofrece inmunidad absoluta

Su identidad comenzó a circular luego de que una fotografía suya se difundiera en redes sociales y se cotejara con registros judiciales previos

  • 09
  • Enero
    2026

La identidad del agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y causó la muerte de una mujer durante un operativo federal en Mineápolis fue confirmada tras la revisión de documentos judiciales y fuentes con conocimiento del caso. Presuntamente se trata de Jonathan Ross, de 43 años, un oficial con más de una década de servicio en la agencia federal.

El hecho ocurrió el pasado 7 de enero, durante una redada migratoria en el sur de Mineápolis, cuando la ciudad ya registraba tensiones por operativos federales ordenados desde la Casa Blanca. La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años.

Identifican al agente de ICE involucrado en el tiroteo

Aunque ICE se negó inicialmente a confirmar el nombre del agente, su identidad comenzó a circular luego de que una fotografía suya se difundiera en redes sociales y se cotejara con registros judiciales previos. Autoridades federales lo describieron únicamente como un elemento “experimentado”, sin detallar su adscripción específica.

Ross formaba parte de un grupo táctico especializado que participaba en el operativo, el cual derivó en el disparo mortal cuando la mujer maniobraba su vehículo en el área intervenida. La investigación oficial sobre el uso de la fuerza permanece abierta.

Ross fue arrastrado por un vehículo en 2025

Documentos judiciales revelan que el mismo agente estuvo involucrado en un incidente violento en junio de 2025, durante el arresto de un ciudadano mexicano con antecedentes penales en Bloomington, Minnesota. En ese caso, el sospechoso aceleró su automóvil mientras Ross intentaba detenerlo, lo que provocó que el agente fuera arrastrado varios metros.

Como resultado, Ross requirió 33 puntos de sutura por lesiones en brazos y manos. El conductor fue posteriormente condenado por agresión a un oficial federal. Este antecedente ha sido citado por funcionarios federales al contextualizar el reciente tiroteo.

Gobierno de EUA respalda al agente y plantea inmunidad

Tras darse a conocer la identidad del agente, el vicepresidente de EUA, J.D. Vance, afirmó públicamente que Ross cuenta con “inmunidad absoluta” por tratarse de un oficial federal que actuaba en una operación autorizada.

Desde la Casa Blanca, Vance sostuvo que el agente cumplía con su deber y señaló que la mujer fallecida habría intentado embestir a los oficiales con su vehículo, versión que autoridades locales no han confirmado de manera oficial.

Protestas y respuesta de autoridades locales

El caso detonó manifestaciones contra ICE en Mineápolis, con al menos ocho personas detenidas durante las protestas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró estado de emergencia y solicitó a la Guardia Nacional mantenerse en alerta.

En paralelo, el alcalde de la ciudad rechazó que el uso de la fuerza haya estado justificado, mientras que expertos en protocolos policiales han señalado que disparar contra vehículos en movimiento suele estar desaconsejado por el riesgo a terceros.





