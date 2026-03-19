Más de 189 mil mexicanos han sido repatriados desde EUA: Gobierno

En poco más de un año, México ha recibido a 189 mil 830 connacionales repatriados desde Estados Unidos, informó la Secretaría de Gobernación (Segob), en el marco de la estrategia federal “México te abraza”.

Durante la conferencia matutina, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el programa se mantiene activo de forma permanente para brindar atención integral a quienes regresan al país.

Flujo migratorio se mantiene alto pese a baja reciente

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), las repatriaciones han mostrado una ligera disminución en los primeros meses de 2026.

En febrero se registraron 14 mil 191 casos, mientras que del 1 al 18 de marzo suman 8 mil 428, lo que representa una caída del 40.6% respecto al mes previo.

Sin embargo, el volumen sigue siendo significativo. En apenas la primera mitad de marzo, la cifra ya alcanza el 90.2% del total registrado en todo marzo de 2025, cuando se reportaron 9 mil 346 repatriaciones.

El punto más alto del periodo se dio en octubre de 2025, con 16 mil 621 personas retornadas, seguido de altibajos en los meses posteriores.

Red de atención en frontera y aeropuertos

Rodríguez detalló que el programa opera con el apoyo de 34 dependencias federales y cuenta con infraestructura en distintos puntos del país.

La recepción de migrantes se realiza en 11 puntos de la frontera norte, además de los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula.

También existen ocho centros de atención en siete estados, con capacidad conjunta para recibir hasta 1,600 personas por día.

“Se brinda alojamiento, alimentación, atención médica, asesoría jurídica y vinculación laboral”, explicó la funcionaria.

Como parte de la estrategia, se han otorgado más de un millón de servicios a personas repatriadas, incluyendo entrega de alimentos, atención médica y expedición de documentos.

Además, más de 98 mil connacionales han sido afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que más de 14 mil han logrado incorporarse a un empleo formal.

Sheinbaum destaca aporte de migrantes

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el papel de la comunidad mexicana en Estados Unidos, a quienes calificó como pieza clave en la economía.

“Son héroes y heroínas”, afirmó, al subrayar que la mayoría son trabajadores que sostienen a sus familias mediante el envío de remesas.

La mandataria destacó que el valor económico generado por la comunidad latina en Estados Unidos alcanzó los $3.6 billones de dólares en 2022.

“Si fuera un país sería la quinta economía más grande del mundo, por encima de India, Reino Unido y Francia”, señaló.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la estrategia “México te abraza” busca garantizar un regreso digno para los migrantes, con acceso a programas sociales, servicios de salud, empleo y apoyos económicos.

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