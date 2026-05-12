Al menos 12 muertos dejan nuevos ataques armados en Sudán del Sur

La guerra en Sudán volvió a dejar víctimas civiles este martes, luego de que al menos doce personas murieran en ataques registrados en distintas regiones del país, en medio de acusaciones entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Los hechos ocurrieron en zonas bajo control de ambos bandos y reflejan el incremento de la violencia en áreas urbanas y espacios civiles, donde la población continúa atrapada por el conflicto armado que afecta al país desde 2023.

Bombardeo en mercado de Kordofán dejó muertos y heridos

Uno de los ataques ocurrió en la ciudad de Dilling, considerada la segunda más importante del estado de Kordofán del Sur y actualmente bajo control del Ejército sudanés.

De acuerdo con reportes locales, un bombardeo atribuido a las FAR dejó un saldo de seis personas muertas y trece heridas, entre ellas mujeres y menores de edad.

El ataque impactó un mercado de la localidad, provocando escenas de caos entre comerciantes y habitantes que intentaban resguardarse tras las explosiones.

Equipos de emergencia y civiles auxiliaron a los lesionados mientras algunos negocios y estructuras de la zona resultaron dañados por el ataque.

Denuncian ataque con drones en Darfur Oriental

Por otra parte, la administración civil instalada por las FAR en Darfur Oriental acusó al Ejército sudanés de lanzar un ataque con drones sobre la ciudad de Al Daein, capital estatal controlada por los paramilitares.

Según la organización, durante este segundo ataque dejó seis civiles muertos y cinco heridos entre la noche del lunes y la mañana de este martes.

La entidad aseguró que los drones impactaron calles y barrios habitados por población civil, aumentando la tensión en la región.

ONU advierte aumento de ataques contra civiles

La nueva jornada de violencia ocurrió un día después de que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertara sobre el incremento de ataques con drones en Sudán.

Según cifras de la ONU, al menos 880 civiles murieron entre enero y abril de 2026 en ataques realizados con drones, lo que representa más del 80 por ciento de las muertes civiles relacionadas con el conflicto durante ese periodo.

El organismo internacional señaló que la región de Kordofán concentra actualmente el mayor número de víctimas por ataques aéreos, además de constantes agresiones contra infraestructura civil.

En los últimos cuatro meses, los mercados han sido blanco de 28 ataques, mientras que centros de salud sufrieron otros 12 ataques, agravando la crisis humanitaria en el país africano.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 tras la ruptura entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, conflicto que ha provocado millones de desplazados y una severa crisis de alimentos, medicinas y servicios básicos.

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