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Internacional

Irak niega presencia de base militar israelí en desierto

La declaración oficial se produjo tras una operación militar desplegada en áreas del desierto de Nayaf, Karbalá y Al Nukhaib

  • 12
  • Mayo
    2026

El Ministerio de Defensa de Irak aseguró este martes que las fuerzas iraquíes mantienen el control y vigilancia total sobre una extensa zona desértica del oeste del país, luego de que surgieran reportes sobre la supuesta presencia de una base militar secreta israelí en esa región fronteriza con Arabia Saudita y Jordania.

La declaración oficial se produjo tras una operación militar desplegada en áreas del desierto de Nayaf, Karbalá y Al Nukhaib, ubicadas aproximadamente a 200 kilómetros al sur de Bagdad.

Las autoridades iraquíes señalaron que el operativo forma parte de acciones destinadas a reforzar la soberanía nacional y verificar las condiciones de seguridad en regiones consideradas estratégicas por su ubicación geográfica.

Irak niega presencia de instalaciones militares no identificadas

En un comunicado, el Ministerio de Defensa afirmó que altos mandos militares y de seguridad realizaron recorridos en la zona y confirmaron que todas las áreas permanecen bajo supervisión de las fuerzas iraquíes.

Según la institución, las autoridades constataron que no existen “actividades ni instalaciones militares no identificadas”, desmintiendo versiones difundidas recientemente en medios internacionales.

La dependencia sostuvo además que las regiones inspeccionadas se encuentran protegidas conforme a planes militares y de inteligencia establecidos por el gobierno iraquí.

Las autoridades agregaron que el despliegue busca evitar cualquier intento de desestabilización o propagación de rumores que puedan generar tensión dentro del país.

Reportes sobre una presunta base israelí aumentaron tensión

En marzo de 2026 tropas iraquíes acudieron a investigar movimientos sospechosos detectados por un pastor local en la región desértica.

Durante esa incursión se habría registrado un enfrentamiento armado en el que murió un soldado iraquí y otros dos resultaron heridos.

Las versiones difundidas por medios internacionales señalan que el choque habría involucrado a una fuerza israelí instalada clandestinamente en la zona, aunque hasta el momento Israel no ha emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones.

El Ejército israelí también ha evitado pronunciarse directamente respecto a las revelaciones publicadas recientemente.

El desierto de Nayaf es considerado una zona estratégica

Las regiones desérticas del sur y oeste de Irak han sido consideradas históricamente áreas sensibles debido a su cercanía con varias fronteras y a la presencia de rutas utilizadas por grupos armados, contrabandistas y redes de tráfico ilegal.

Por ello, el gobierno iraquí mantiene operaciones constantes de vigilancia y patrullaje en zonas alejadas de centros urbanos.

El Ministerio de Defensa insistió en que las fuerzas de seguridad continúan desplegadas para proteger el territorio nacional y evitar cualquier violación de seguridad.

Además, las autoridades señalaron que seguirán reforzando la presencia militar en áreas desérticas estratégicas para impedir actividades irregulares o movimientos no autorizados dentro del país.


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