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‘Los Anillos de Poder’ tendrá estreno en otoño para su T3

La temporada tres de Los Anillos de Poder llegará el 11 de noviembre a Prime Video. Mostrará la Guerra de los Elfos y Sauron y el ascenso del Anillo Único

  • 11
  • Mayo
    2026

Amazon Prime Video confirmó los primeros detalles oficiales de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la precuela ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media.

La nueva entrega ya tiene fecha de estreno: para el 11 de noviembre de 2026, y promete escalar la historia hacia uno de los momentos más decisivos del universo de Tolkien.

La tercera temporada dará un salto temporal de varios años respecto al final de la segunda entrega y se situará en el punto más alto de la Guerra entre los Elfos y Sauron.

El Señor Oscuro avanzará en su objetivo final: forjar el Anillo Único, con el que pretende dominar toda la Tierra Media y someter a sus pueblos.

Entre los ejes narrativos más importantes destacan:

  • La expansión de la guerra en Eriador y otras regiones.
  • La crisis política y posible caída de Númenor.
  • El destino de los anillos ya creados, especialmente los Nueve para los hombres.
  • El desarrollo del reino enano de Khazad-dûm.

La serie continúa su adaptación libre de la Segunda Edad, centrándose en los grandes eventos históricos descritos en la obra de J.R.R. Tolkien.

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Reparto principal confirmado

Regresan varios personajes clave:

  • Morfydd Clark como Galadriel
  • Charlie Vickers como Sauron / Halbrand
  • Robert Aramayo como Elrond
  • Owain Arthur como Durin IV
  • Cynthia Addai-Robinson como la Reina Míriel
  • Benjamin Walker como Gil-galad
  • Daniel Weyman como El Extraño / Gandalf
  • Ismael Cruz Córdova como Arondir
  • Trystan Gravelle como Ar-Pharazôn

La temporada también sumará nuevos rostros al elenco:

  • Jamie Campbell Bower
  • Eddie Marsan
  • Andrew Richardson
  • Zubin Varla
  • Adam Young

Además, circulan rumores sobre posibles cameos de actores de las películas de Peter Jackson, aunque no han sido confirmados.

El rodaje de la temporada 3 concluyó a finales de 2025, por lo que actualmente se encuentra en fase de postproducción, centrada en efectos visuales y edición.

Aunque inicialmente se manejaban estimaciones para 2027, el estreno fue adelantado a finales de 2026, con lanzamiento confirmado para el 11 de noviembre en Prime Video.

El impacto de la serie en Amazon

Amazon destacó que la serie ha sido uno de sus mayores éxitos. La primera temporada fue su mayor lanzamiento televisivo hasta la fecha. Asimismo, la segunda se ubicó entre las cinco más vistas de la plataforma. La franquicia ha superado los 185 millones de espectadores acumulados. 

Es una de las principales impulsoras de nuevas suscripciones a Prime Video.

La serie está liderada por los showrunners JD Payne y Patrick McKay, junto a un equipo de productores ejecutivos y creativos que incluye a Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brändström, entre otros.

Desde Amazon, el ejecutivo Peter Friedlander destacó que la producción mantiene la escala y ambición cinematográfica que caracteriza a las grandes series globales de la plataforma, subrayando el fuerte apoyo del público internacional.


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