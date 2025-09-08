Amazon habría invertido en Rappi y tomaría el 12% de la empresa

La empresa de Jeff Bezos y el gigante estadounidense del comercio electrónico minorista, Amazon, habría adquirido el 12% de Rappi.

Pues, de acuerdo a la empresa de información financiera Bloomberg, quien citó a fuentes anónimas cercanas a la operación, la inversión inicial se habría realizado a través de un pagaré convertible de $25 millones de dólares, la cual le otorgaría a Amazon un 12 % de la empresa.

Sin embargo, según la fuente citada, estas cifras podrían cambiar.

Este acuerdo permitiría a Rappi aprovechar las redes logísticas o capacidades en la nube de la empresa fundada por la empresa estadounidense.

Paralelamente, Amazon podría permitir solidificar su posición en Latinoamérica para competir con MercadoLibre.

Rappi, que nació en 2015 en Colombia como una "startup" de entregas a domicilio, es actualmente una plataforma de servicios multiuso que tiene además operaciones en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

La empresa logró en agosto un préstamo de $100 millones de dólares con el banco Santander y Kirkoswald Capital Partners para expandirse en América Latina, principalmente en México, y refinanciar deuda, y sus máximos representantes han apuntado a que podría salir a bolsa este mismo año en el parqué neoyorquino.

