Mueren tres hombres en custodia de ICE por problemas de salud

Tres hombres que se encontraban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) murieron debido a complicaciones de salud, según informó la agencia federal.

Los tres fallecimientos se dieron en tres estados diferentes.

El más reciente fue Parady La, refugiado camboyano de 46 años que llegó al país cuando tenía 2 años y perdió su residencia permanente debido a su historial delictivo.

Su fallecimiento se dio este viernes en un hospital de Filadelfia, apenas tres días después de haber sido arrestado De acuerdo con el ICE, la causa de su muerte se dio después de haber sufrido síndrome de abstinencia de drogas.

Grupos activistas denunciaron "negligencia médica" al explicar que La informó al personal del Centro Federal de Detención de sus síntomas de abstinencia de fentanilo, tras lo cual fue hallado inconsciente y le administraron un medicamento para la sobredosis.

La iniciativa "Shut Down Detention Campaign", que aboga por el cierre de los centros de detención, señala que La llegó al hospital con muerte cerebral y que "ICE intenta deshumanizar" al hombre, cuya vida estuvo "marcada por la tragedia".

Los otros dos son de nacionalidad hondureña. Los hombres, identificados como Luis Beltran Yanez Cruz, de 68 años, murió el 6 de enero en California, mientras que el segundo, Luis Gustavo Nunez Caceres, de 42 años, el 5 de enero en Texas, ambos aquejados de problemas de corazón.

Yanez Cruz, que había sido deportado previamente, intentó obtener varias veces, entre 1999 y 2012, sin éxito, el estatus de protección temporal (TPS), y fue detenido en Newark, Nueva Jersey en noviembre de 2025.

Según la nota de ICE, el hombre estaba pendiente de deportación en Calexico, California, cuando, el 4 de enero, sufrió un dolor en el pecho y fue transportado a un hospital, en el que falleció tras ser operado.

Núñez Cáceres, al que la agencia solo acusaba de entrar ilegalmente a Estados Unidos, fue arrestado en noviembre de 2025 en Houston, Texas.

A finales de diciembre fue ingresado por un fallo cardíaco congestivo que se agravó y, tras varias emergencias, permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su muerte.

Actualmente, el ICE posee el récord de detenidos en custodia, siendo cerca de 68,000 personas detenidas.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, en 2025, la dependencia federal registró la cifra más alta de muertes en custodia desde 2004, con un total de 32 decesos.

