Amenaza Trump con usar 'mayor fuerza militar ' contra Irán
El presidente de EUA advirtió que podría intensificar las acciones militares si no se alcanza pronto un acuerdo con Teherán, tras nuevos incidentes en Ormuz
07
-
Mayo
2026
Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría utilizar "más fuerza y más violencia" contra Irán si no se firma un acuerdo pronto.
Esta amenaza por parte del mandatario estadounidense se da después de un intercambio de ataques en el Estrecho de Ormuz, el cual Irán denunció como una violación al alto el fuego decretado unilateralmente por el mandatario republicano.
