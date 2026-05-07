EUA revisa los 53 consulados de México y evalúa posibles cierres

Las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos podrían escalar aún más luego de que el Departamento de Estado estadounidense iniciara una revisión de los 53 consulados mexicanos establecidos en territorio norteamericano.

De acuerdo con la cadena CBS, que cita a un funcionario estadounidense, esta evaluación podría derivar en el cierre de algunas oficinas consulares mexicanas como parte de una reestructuración impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.

Según la fuente consultada por el medio estadounidense, el análisis forma parte de un esfuerzo encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, para alinear la política exterior de Estados Unidos con las prioridades estratégicas del actual gobierno republicano.

La revisión ocurre en medio de crecientes tensiones bilaterales

La noticia surge apenas un día después de que el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtiera públicamente sobre posibles imputaciones contra altos funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Las acusaciones forman parte de una solicitud enviada por Washington al Gobierno de México para detener de manera urgente a diez funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, los señalados presuntamente habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

También pesa el caso de funcionarios estadounidenses fallecidos en México

A la tensión diplomática se suma la muerte de dos funcionarios estadounidenses ocurrida el pasado mes de abril en México.

De acuerdo con reportes preliminares, ambos presuntamente trabajaban para la CIA y se encontraban en territorio mexicano con visa diplomática y de visitante, respectivamente.

La situación generó controversia luego de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que no tenía conocimiento de las actividades de ambos funcionarios en el país.

México mantiene la red consular más amplia en Estados Unidos

México cuenta actualmente con la red consular extranjera más extensa dentro de Estados Unidos, integrada por 53 oficinas distribuidas en distintas ciudades.

Estos consulados brindan servicios de documentación, asistencia legal, orientación migratoria y apoyo comunitario a millones de mexicanos que residen en el vecino del norte.

Según datos del Centro Pew, para el periodo 2024-2025 viven en Estados Unidos aproximadamente 40 millones de mexicanos, lo que convierte a esta comunidad en una de las más numerosas e influyentes del país.

Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre la revisión anunciada por el Departamento de Estado estadounidense.

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